ITS 4.0 DAY 2023: l’ITS BACT della Campania premiato nella categoria Fabbrica Intelligente

La sesta edizione di ITS 4.0 DAY, che il 5 Luglio ha riunito nella cornice dell’incantevole Acquario Romano di Roma 58 ITS e più di 315 persone tra studenti, docenti e aziende, ha visto tra i protagonisti anche l’ITS BACT. Esequiel Solis e Davide Capuano, studenti del corso “Tecnico Superiore per la Conduzione del Cantiere di Restauro Architettonico”, hanno presentatoil prototipo SPOCH – Smart Protection of Cultural Heritage, realizzato insieme ai colleghi del corso e al team Design Thinking e ITS 4.0 dell’ITS BACT. Il progetto si è classificato primo nella categoria Fabbrica Intelligente nel contest ITS 4.0 Challenge andato in scena durante la kermesse.

Durante l’evento, al quale ha partecipato anche Gianluca Lombardo, Dirigente del Ministero dell’Istruzione con delega agli ITS, sono stati allestiti tutti i prototipi in un’area dedicata per valorizzare il contenuto tecnologico e le soluzioni innovative. 45 le Fondazioni che hanno partecipato al contest, e 5 le categorie che rappresentavano i temi su cui hanno lavorato i giovani talenti delle Fondazioni in questo 2023: Sostenibilità, Moda e Design, Servizi Digitali,Tecnologie Immersive, Fabbrica Intelligente.

Ed è in quest’ultima categoria che, con il prototipo concepito per aiutare i Restauratori durante le fasi di indagine preliminare per le attività di restauro di un bene architettonico, gli studenti ITS BACT si sono aggiudicati il primo posto nella challenge che vedeva tra i votanti l’Università Ca’Foscari di Venezia e il Ministero dell’Istruzione e del Merito (organizzatori dell’iniziativa) e proprio i team degli ITS partecipanti all’edizione 2023.

SPOCH, scopri il prototipo che aiuta i Restauratori

L’obiettivo del progetto dell’ITS BACT, quest’anno, è stato quellodella tutela, della conservazione e della valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale della storia del nostro paese. Il team ITS BACT e i partner coinvolti, Tecno in geosolution, Pontinpietra Academy e Raffin Architettura e Design, hanno accompagnato gli studenti alla ricerca di una soluzione per supportare ilRestauratore durante la fase di indagine preliminaredirestauro di un bene architettonico, migliorando l’efficacia della visita ispettiva del Restauratore, evitando così errori di valutazione e sprechi di tempo e di denaro, con analisi sbagliate o inutili, che rallentano la programmazione e l’esecuzione dei lavori.

Attraverso le fasi e gli strumenti del Design Thinking, gli studenti hanno prototipato unasoluzione componibile per favorire l’interazione uomo-macchina, per potenziare l’occhio del Restauratorecon elementi di Internet of Things e Machine Learningutilizzati tramite unGuanto Smart, un Drone e un’App Mobile. La soluzione consente al Restauratore di effettuare in loco una diagnostica già durante la prima visita ispettiva grazie a una strumentazione innovativa, sostenibile economicamente, che permette di raccogliere, analizzare e condividere dati per poter studiare il bene architettonico, la sua composizione, lo stato di conservazione ed eventuali degradi, e poter già in questa fase individuare i giusti e necessari esami specifici, e quali interventi di restauro pianificare per restaurare il bene. Scopri SPOCH sul portfolio dei progetti ITS pubblicati sul sito di ITS 4.0 o sul sito dell’ITS BACT.

ITS 4.0, il ponte tra scuole, innovazione e imprese

L’iniziativa ITS 4.0, nata dalla collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Università Ca’Foscari di Venezia, propone a tutte le Fondazioni a cui fanno capo gli ITS un nuovo programma formativo-professionale che avvicina scuole e imprese sui temi del 4.0. L’obiettivo è quello di creare un ponte tra scuola e impresa e di fare dei bienni post diploma una palestra di innovazione che consente agli studenti degli ITS e agli imprenditori di scoprire fianco a fianco le potenzialità delle tecnologie 4.0. A partire da gennaio 2018 si sviluppano dei laboratori di formazione e innovazione in tutti gli ITS italiani mirati a far collaborare studenti, docenti e personale delle imprese delle diverse specializzazioni settoriali dei territori su cui gli ITS insistono.