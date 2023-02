Allerta bullismo, l’incontro al Liceo Silvestri di Portici.

La Legge n.71 del 2017 ha sancito l’obiettivo strategico per il paese di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

Il Liceo scientifico Filippo Silvestri, da sempre sensibile alle problematiche giovanili, sollecitato da evidenti emergenze educative, ha voluto rispondere prontamente e con particolare cura, proprio il 7 Febbraio 2023, Giornata nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo, con l’organizzazione di un Convegnodal titolo significativo “ALLERTA BULLISMO”.

Il fine è stato quello di mettere in essere un intervento formativo ad ampio spettro sull’uso consapevole dei social, per una migliore ed approfondita conoscenza dei rischi della rete e per implementare attività di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo.

Sono intervenuti l’Assessore alla Pubblica Istruzione, avvocato Luca Manzo, sempre prossimo alle attività promosse dal Liceo Silvestri, che ci ha illustrato le azioni che il Comune di Portici, in accordo con le altre Istituzioni, Associazioni ed Enti progetta e promuove per contrastare questi tipi di fenomeni; la prof.ssa Cristiana Passerini, in rappresentanza dell’USR della Campania, in particolare dell’Ufficio III, nella persona della dott.ssa Domenica Addeo, che ci ha condotti a riflettere su come insieme, in un sinergico lavoro fra Scuola, Famiglia, Enti,si possano affrontare disagi e malesseri adolescenziali;la dott.ssa Chiara Esposito, criminologa, psicologa e psicoterapeuta che ci ha fatto entrare, con chiarezza e competenza, nel mondo oscuro e sconosciuto delle emozioni, del disagio emotivo e della solitudine al tempo dei social; il dott. Pasquale Davide, esperto in Cyber Security, che ha donato i suoi preziosi consigli operativi e pratici, frutto dei suoi lunghi anni di esperienza nel settore, a tutela dei minori e delle persone coinvolte.

La dirigente scolastica, prof.ssa Ersilia Ambrosino, ha dato poi ampio spazio alle studentesse e agli studenti presenti per porre domandee risolvere dubbi e perplessità e si è animato un vivace dialogo che ha visto protagonisti i ragazzi con le loro problematiche quotidiane.

La dirigente, poi, ha voluto dedicare un simbolico momento di pubblico riconoscimento proprio alle studentesse e agli studenti del Liceo Filippo Silvestri che con la loro creatività e la loro riflessione sul tema alla lotta al bullismo e cyberbullismo hanno contributo a sviluppareda protagonisti positivi, all’interno della scuola, una maggiore consapevolezza e sensibilità rispetto all’emergenza di questo fenomeno, viceversa, tutto negativo. Per questo motivo, a chiusura del Convegno, è stato premiato il vincitore del Concorso interno “Un logo contro il Bullismo”, che è risultato essere il lavoro della classe 1 sez. I con la motivazione: “Per l’originalità dell’idea, per la forza comunicativa immediata e analogica, perfetta sintesi tra immagine, parola e creatività”.

Tutti i lavori sono stati presentati in una mostra, aperta per tutto il mese di Febbraio, allestita sia nella sede di Via Paladino che in quella di Piazza San Pasquale, dal prof. Gennaro d’Alessandro, Referente alla Comunicazione.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto dalla Dirigente scolastica alla prof.ssa Angelina Acampora per il suo prezioso supporto.

“E con la speranza che non ci sia più bisogno di una giornata speciale da dedicare per contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo”, – questo ha dichiarato la Dirigente – “il Liceo Silvestri continuerà ancora, con passione e coraggio, ad attivare azioni educative centrate sul benessere delle studentesse e degli studenti”.