Arzano 4000 in marcia con la Fiaccola per dire “No alla Guerra”.

Arzano(Na), imponente manifestazione di Pace che ha accolto in Città l’arrivo della Fiaccola della Pace, portata dal Movimento Internazionale per la Pace e la Salvaguardia del Creato III Millennio. 4000 partecipanti, tra studenti, parrocchie, associazioni, società civile e tante mamme con i loro bambini piccoli portati in passeggino. Il popolo dell’hinterland napoletano, martedi 30 Maggio 2023, ha dato una grande testimonianza di Pace, quella di scendere in piazza accanto ai giovani e di marciare per il “Diritto alla Pace” e per dire “No a tutte le guerre”. In apertura le voci dei giovanissimi alunni delle scuole hanno intonato in coro il brano “Bandiere di Pace” .

La Dirigente scolastica Fiorella Esposito dell’ IC D’Auria Nosengo, scuola capofila che ha aderito alla storica mobilitazione dedicata ai percorsi della memoria storica dei 100 anni di guerre, ed organizzata in collaborazione con tutti gli istituti scolastici della Città, con il Patrocinio morale della Città di Arzano, ha introdotto la giornata portando i suoi saluti: ” La manifestazione odierna fu programmata già anni fa, ma a seguito della pandemia non fu più possibile organizzare. Questa volta abbiamo sentito l’ urgenza di riprenderla in vista dei venti di guerra che spirano in Europa a causa del conflitto russo ucraino ed interpellare tutte le scuole del territorio, le parrocchie e le associazioni che fanno parte del tessuto civico della Città, perchè stiamo attraversando una situazione straordinaria. Noi siamo attenti a quello che accade intorno, per capire la storia della nostra Europa. Oggi abbiamo la consapevolezza più forte del fatto che un diritto proclamato nella dichiarazione universale dei diritti dei bambini sia ancora del tutto irrangiungibile, il diritto di far crescere i bambini nella Pace, il diritto dei bambini a crescere, vivere, svilupparsi e di formarsi nella Pace. Perchè senza Pace non c’è sviluppo, senza Pace non c’è formazione, senza Pace ci sono orfani, profughi, persone allo sbaraglio e Nazioni che soffrono. Da questa comunità scolastica formata da quattro istituti comprensivi intendiamo lanciare attraverso i bambini che frequentano questi istituti scolastici, un grido rivolto a chi ha la possibilità di intervenire. I nostri bambini devono vivere in Pace. Tutti i bambini del mondo hanno diritto alla Pace”. Un forte appello alle coscienze per chiedere il “Cessate il fuoco” in Ucraina e nel mondo. Ha esordito. Quindi ha introdotto la Presidente del Movimento Internazionale per la Pace e la Salvaguardia del Creato III Millennio, Agnese Ginocchio, ente promotore della Fiaccola della Pace, che nel ringraziare la Dirigente scolastica Esposito, le scuole partecipanti, il Sindaco e tutti i partecipanti, ha ricordato l’importanza di manifestare ogni giorno per la Pace, così come in questa giornata, di fare pressione alla politica, al Governo e all’UE perchè rispetti l’articolo 11 della Costituzione ed applichi il protocollo di Pace aprendo al negoziato e a trattative di Pace.

“Lo facciamo attraverso la voce dei giovani delle scuole che rappreserntano la Città del futuro, verso i quali la politica ha il dovere di assicurare un futuro possibile, è un futuro potrà essere possibile solo se ci sarà Pace. La Pace è frutto di nonviolenza e di disarmo, le armi invece sono strumenti di morte e distruzione. Tutto ciò è ingiusto e viola il diritto sacrosanto allla vita. La politica sia politica di Pace e non di guerra”, ha concluso. Quindi è avvenuta la cerimonia di consegna della Fiaccola della Pace alla Dirigente scolastica Esposito che a sua volta l’ha consegnata all’alunno rappresentante della scuola in rappresentanza di tutte le scuole partecipanti, grazie alla cui collaborazione e all’adesione delle associazioni e delle parrocchie di Arzano, è stato possibile organizzare l’imponente manifestazione di Pace. Le scuole partecipanti, Istituti Comprensivi: “Ariosto”, con la Dirigente scolastica Teresa Laudanna; “De Filippo-Vico”, con il Dirigente scolastico Redente Elpidio Del Prete e “K. Wojtyla”, con la Dirigente scolastica Maria Raspaolo; parrocchie di Arzano: Parrocchia dello Spirito Santo, Parrocchia Cristo Redentore, Parrocchia S. Maria Assunta in cielo, Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, Parrocchia SS.ma Annunziata, Parrocchia S. Agrippino; i parroci don Pasquale Muto, don Davide Trapani e Don Fulvio D’Angelo, che ha ricordato che la Pace si ottiene con l’azione dell’amore e del perdono. Associazioni: Agrippinus, Antéas, AttivArzano, Dal basso, Legambiente, Matilde Serao, Oratorio Zerba, UILDM. Presente il Sindaco Cinzia Aruta, con il vice Sindaco Fabio Gallo e l’assessore alla Pubblica Istruzione Abate Maria Teresa.



L’interminabile corteo capeggiato dalla Fiaccola e dallo striscione portato dalla Dirigente scolastica Esposito, dal Sindaco della Città di Arzano CInzia Aruta, dai dirigenti delle scuole partecipanti e dai parroci, accanto a quello dei ragazzi diversamente abili, ha attraversato le piazze della città. A seguire gli alunni hanno animato il corteo recitando lo slogan “vogliamo la Pace!” e mostrando i lavori da loro svolti, cartelloni, disegni, striscioni, bandieroni di Pace, magliette bianche sulle quali sono state impresse le loro mani, parole e disegni di Pace con tutti i colori della bandiera della Pace, quindi le associazioni e le parrocchie. Giunti in Villa Comunale la Dirignte scolastica ha chiamato il Sindaco Cinzia Aruta a portare il suo saluto . Il Sindaco nel ringraziare tutti i partecipanti per la bellissima manifestazione, ha ricordato l’importanza di manifestare ogni giorno per la Pace, dichiarando a nome della Città che rappresenta, il proprio impegno come Amministrazione, per l’affermazione del Diritto alla Pace, di farsi promotore delle istanze di Pace e di aderire alla “mozione per la Pace ed il disarmo” da inviare al governo affinchè si impegni ad atture una Politica per la Pace tanto necessaria per il mantenimento dell’equilibrio sociale economico del nostro Paese. A seguire è stata data parola agli alunni rappresentanti che hanno declamato una lettera – promessa di impegno per la Pace, da loro sviluppata nel percorso di educazione alla Pace scolastico, con la quale hanno ribadito il diritto di vivere, di costruire e di difendere il valore sacrosanto della Pace. Al termine è avvenuta la cerimonia di messa a dimora dell’ Albero della Pace, ” Monumento vivo sempreverde, simbolo della vita che mai muore e simbolo della mobilitazione della Fiaccola della Pace, da coltivare e custodire ogni giorno con le azioni”. Ha ricordato la Dirigente scolastica, ed ancora, ne ha declamato la motivazione riportata sulla targa di dedica: ” Dedicato a tutte le vittime delle guerre, stragi, attentati, terrorismo, criminalità, violenze e mafie, dai 100 anni ad oggi, di Arzano e nel mondo” e in solidarietà con il popolo ucraino e con tutti i paesi afflitti dalle guerre e per ricordare infine don Lorenzo Milani, Costruttore di Pace, a 100 anni dalla nascita”.



Atto finale di azione di Pace l’invito da parte del Movimento per la Pace alla sottoscrizione dell’Appello “Cessate il Fuoco” della coalizione “Europe for Peace” di Rete Italiana Disarmo, a cui aderiscono tutte le realtà dei Movimenti per la Pace italiani. L’appello verrà inviato al Governo, ha fatto sapere la Presidente del Movimento per la Pace. Hanno firmato il Sindaco, tutti i Dirigenti scolastici, i docenti, i parroci e le associazioni presenti.



Una grande emozione, un grande segno dei tempi. Questa è la Napoli e la Campania che scende in piazza per manifestare in massa ( e non solo per lo scudetto, qui siamo ben oltre…), per il diritto al futuro. Un lavoro eccellente svolto grazie alla sinergia della e delle scuole, del corpo docente che ha lavorato intensamente con gli alunni per la buona riuscita della manifestazione. Il percorso della Fiaccola continuerà in apertura con il prossimo anno scolastico coinvolgendo ancora una volta tutte le scuole partecipanti in una staffetta per la Pace e all’attivazione dello “Sportello per la Pace” a partire dall’ IC D’Auria Nosengo. La Pace è mobilitazione permanente, la scelta di Pace è decisiva ed urgente. Grazie Arzano, Città e Scuola di Pace! Al momento conclusivo della manifestazione con lo spegnimento della Fiaccola della Pace, sono stati ricordati tutti i testimoni di Pace che hanno dato la vita per la Pace e fra questi Vittorio Arrigoni detto “Vik”, che ha dato la sua vita per l’utopia di un sogno per una Pace possibile nel conflitto isreaelo-palestinese. “La Pace non è utopia, è possibile con l’impegno di tutti gli uomini e le donne di buona volontà”. Un ringraziamento alla Polizia Municipale per il servizio ordine e controllo traffico effettuato durante l’imponente manifestazione.