Asili nido, carenza di personale ed aumento delle richieste, il dibattito in Commissione Istruzione

La Commissione Istruzione, presieduta da Aniello Esposito, ha affrontato il tema dell’organico scolastico e il mancato accoglimento delle domande di iscrizione asili nido a.s. 2023/2024.

C’è stato un aumento di circa 600 richieste per gli asili nido rispetto all’anno scorso, ha spiegato l’assessora all’Istruzione Maura Striano, frutto anche del lavoro di sensibilizzazione portato avanti dall’Amministrazione. Per questo motivo, sarà indetto nuovo concorso per gli insegnanti nel 2024. Dal punto di vista degli spazi, anche il trasferimento dei bambini iscritti nelle scuole oggetto di riqualificazione PNRR non dovrebbe presentare criticità, disponendo di un numero di posti adeguati. L’auspicio è che nei prossimi anni sia possibile trovare le risorse per attivare un asilo nido in ogni municipalità.

I rappresentanti sindacali hanno chiesto maggiori investimenti, nella spesa per il personale, docente e ausiliario, in primo luogo per rendere effettivi i posti previsti dalle capienza delle strutture. Necessari i fondi per le risorse strumentali, dal materiale didattico ai beni di prima necessità. Non adeguate sono anche le risorse per la refezione, sufficienti per coprire il bisogno di soli due mesi. Manca poi una corretta comunicazione tra il centro e le scuole. In questo senso, sarebbe auspicabile un tavolo permanente sullo 0-6 anni con i sindacati in modo da riattivare un canale di comunicazione adeguato tra amministrazione e territori ed evitare, come successo quest’anno, che 1187 bambini siano impossibilitati a iscriversi per mancanza di posti disponibili.

Sull’organizzazione del personale, il Servizio ha spiegato che entro la settimana prossima saranno contrattualizzati 74 insegnanti di sostegno e 16 educatori supplenti da Messa a Disposizione (MAD), questi ultimi ulteriormente integrati da nuove immissioni da MAD entro fine settembre. Sulla refezione, domani ci sarà una nuova delibera che, attraverso un prelievo dal fondo di riserva, permetterà di partire con il servizio il 20 settembre. Previsto anche un capitolo di 149 mila euro per gli arredi, che saranno consegnati la prossima settimana. Bisogna invece creare un fondo specifico per il materiale didattico. Sul personale ausiliario, è in corso una trattativa con Napoli servizi per aumentarne l’organico dislocato nelle scuole.

Il presidente Esposito ha annunciato nelle prossime settimana una nuova riunione sul tema con i direttori di Municipalità in modo da avere un quadro esatto delle necessità degli asili nido comunali.