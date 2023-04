Aule Armoniche, da lunedì 17 a giovedì 20 i licei musicali e coreutici al Teatro Politeama.

Il talento e l’unicità dei giovani musicisti e danzatori in scena: una consonanza di voci, strumenti e passi in accordo tra di loro e grati all’orecchio e al cuore. Al via la prima edizione di “Aule Armoniche” la Rassegna di Coro, Orchestre regionali e Compagnie di Danza, coordinata dal Polo dei Licei Musicali e Coreutici e dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e patrocinata dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Campania, in programma da lunedì 17 a giovedì 20 aprile al Teatro Politeama di Napoli.

Perché è insieme che si compie la magia, ovvero la diffusione della cultura musicale e coreutica che è la principale finalità del comparto scolastico a indirizzo musicale della Campania.

Da qui l’idea di intitolare così questa rassegna, Aule Armoniche, che nasce dalla volontà di esprimere il circuito virtuoso di emozioni e relazioni oltre l’ambiente scolastico, affinché arrivi al pubblico dei teatri e dei luoghi dell’arte, la bravura e l’energia del Polo dei Licei Musicali e Coreutici della Campania, 35 istituiti della regione (29 solo musicali, 2 solo coreutici e 4 coreutici e musicali) che insieme hanno portato alla costituzione di 7 orchestre, 1 coro e 2 compagnie di danza.



La rassegna avrà lo scopo di presentare al pubblico le attività musicali e coreutiche svolte nel comparto scolastico: dall’aula al palco. In scena l’eccellenza dei talenti guidati da docenti di grande esperienza musicale e diretti da maestri di chiara fama.



IL PROGRAMMA : DA LUNEDÌ 17 A GIOVEDÌ 20 APRILE QUATTRO EVENTI AL POLITEAMA

Lunedì 17 alle 18 inaugurano la rassegna “Aule Armoniche” l’Orchestra a Plettri diretta dal Maestro Adriano Walter Rullo e l’Orchestra Sinfonica diretta dal Maestro Claudio Ciampa.

Martedì 18 alle 15 tocca all’Orchestra Jazz diretta dai Maestri Giulio Martino e Marcello Massa e l’Orchestra Etnopopolare diretta dal Maestro Leonardo Di Lorenzo.

Mercoledì 19 alle 18 si esibiscono l’Orchestra Percussioni diretta dai Maestri Gianluca Mercurio, Egidio Napolitano, Claudio Borrelli e Nicola Maria Finelli; il Coro diretto dal Maestro Francesco Aliberti e l’Orchestra Fiati diretta dal Maestro Paolino Addesso.

Giovedì 20 alle 19.30, l’ultimo appuntamento è con la Compagnia di Danza Classica sulle coreografie del Maestro Domenico Di Dato e la Compagnia di Danza Contemporanea sulle coreografie del Maestro Mariella Celia.

Agli eventi saranno presenti il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico regionale per la Campania Ettore Acerra, la Dirigente degli Uffici III e IV. U.S.R. Campania Domenica Addeo, la referente alle attività Musicali U.S.R. Campania Margherita Aruta, l’Assessore all’Istruzione e alle Politiche Giovanili della Regione Campania Lucia Fortini, la Coordinatrice del Comitato per l’Apprendimento Pratico della Musica Dottoressa Annalisa Spadolini, i Dirigenti Scolastici e i Docenti dei Licei Musicali e Coreutici della Campania e i Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di I grado a indirizzo musicale.

INFO UTILI L’ingresso a tutti i concerti è gratuito. I video degli eventi live saranno visibili sui canali social del Polo dei Licei Musicali e Coreutici della Campania: https://www.facebook.com/Polo-dei-licei-musicali-e-coreutici-della-Campania-106984604296701/; https://www.youtube.com/channel/UCh3Ej4ooCeA949ROp-7UMfQ/featured