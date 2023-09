B.I.TU.S. a Pompei: al via dal 27 al 30 settembre la Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica Fuori dalla Classe

B.I.TU.S., Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica Fuori dalla Classe, promossa e sostenuta dalla Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo assieme all’Assessorato allo Sviluppo e Promozione del Turismo di Regione Campania, dall’Agenzia Regionale Campania Turismo e dal Parco Archeologico di Pompei, è pronta a partire, dal 27 al 30 settembre 2023 all’Ex Real Polverificio Borbonico, con ingresso gratuito.

Mercoledì 27 settembre, alle ore 10:20 nell’Arena Teatro dell’ex Real Polverificio Borbonico, Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania, Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco Archeologico di Pompei, Domenico Maria Corrado, ideatore, creatore e Direttore Generale di BITUS, Letizia Casuccio, Direttore Generale CoopCulture, Ciro Castaldo, Segretario Generale Fondazione Banco di Napoli, Giovanni Acanfora e Giuseppina Lodovico, rispettivamente Presidente e Amministratore Unico GIVOVA, Vezia Piemontino, assistente di direzione La Cartiera, e il testimonial Massimiliano Gallo daranno il via alla BITUS, quattro giorni di un programma ricchissimo di incontri, seminari, workshop, spettacoli, focus sui beni culturali e mete di viaggi d’istruzione, innovazione e opportunità dedicate ai ragazzi.

Nella prima giornata, B.I.TU.S. presenterà tanti incontri, tra cui focus sull’importanza del cinema nello sviluppo turistico dei territori, con il suo testimonial, su proposte didattiche inclusive per e con persone con aautismo e\o disabilità cognitiva, con la Tulipano Art Friendly, il Direttore e alcuni rappresentanti del Parco Archeologico di Pompei, su natura e legalità, la storia delle zone umide di Soglitelle e il turismo didattico nelle Oasi Lipu, e sulle attività educative del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara, per ciò che concerne la parte dedicata all’educational.

Per il settore experience, dal 27 al 30 settembre, ogni giorno sono previsti laboratori didattici a cura di CoopCulture, esperienze di disegno a fumetti con la Scuola Italiana Comix di Napoli, tiro con l’arco, ippoterapia, momenti creativi per bambini e ragazzi a La Cartiera e il Givova Sport Village, per tutta la famiglia. Ancora, allieteranno le giornate di BITUS le esibizioni delle orchestre giovanili scolastiche per la seconda edizione dello Student Music Festival.

L’appuntamento con B.I.TU.S, ideato e organizzato da Domenico Maria Corrado de I Mercanti d’Arte, assieme a CoopCulture, ingaggio e contributo scientifico BTO Educational è a Pompei dal 27 al 30 settembre 2023. B.I.TU.S. è patrocinata dal Comune di Scafati, dal Ministero del Turismo, da ENIT Agenzia Nazionale Turismo e da Fondazione Banco di Napoli.

Programma completo su www.bitus.it .