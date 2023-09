Beghelli e il Comune di Barano D’Ischia, insieme per la sicurezza dei bambini

Il tutto è stato organizzato all’interno dei ‘Giochi del Mare’, le ‘olimpiadi’ degli sport estivi dove protagonisti sono atleti e studenti di oltre 20 diverse discipline sportive. Il Gruppo Beghelli, coinvolto dalla Fipsas, ha aderito al progetto con una iniziativa di assoluto valore, capace di coinvolgere i piccoli studenti dell’isola. Così il verranno messi a disposizione della scuola, 20 “SanificaAria 30”, il dispositivo per sanificare in continuo l’aria negli ambienti, in totale sicurezza anche in presenza di persone, utilizzando la tecnologia brevettata a raggi ultravioletti uvOxy®, in grado di abbattere fino al 99,9% dei virus e batteri.

L’efficacia antimicrobica di SanificaAria è stata testata da laboratori privati e dall’Università di Modena e Reggio Emilia, mentre il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova ne ha valutato l’operatività in ambiente. Inoltre, test realiizzati dall’unità specialistica di Medicina del Lavoro dell’Università di Bologna presso il Policlinico Sant’Orsola hanno rivelato l’efficacia del dispositivo Beghelli nell’eliminare batteri e virus dall’aria, in condizioni reali, in stanze destinate ad uso ospedaliero, in tempi molto brevi. Di particolare rilievo è stato il test eseguito in una stanza in cui era presente una persona portatrice di SARS-CoV-2: dopo solo un’ora dall’accensione della apparecchiatura, il virus non era più rintracciabile nell’aria.

“Un onore per Barano D’Ischia essere tra i Comuni ospitanti l’edizione 2023 dei Giochi del Mare e ancor più orgoglio. L’iniziativa realizzata con il Gruppo Beghelli è di forte impatto, soprattutto in un momento i cui si ricomincia a parlare di Covid. Avremo una intera scuola ‘sanificata’ al 100% e, questo, non può che farci un immenso piacere”, è il commento del sindaco Dionigi Gaudioso.

“La scuola è appena iniziata. Questo momento di festa per Barano D’Ischia nell’ambito dei Giochi del Mare ci ha dato la possibilità di ricevere un prodotto che di fatto si prende cura dei più piccoli, negli ambienti in cui passano molto tempo della loro giornata, fatta di insegnamento e di gioco. Per questo il Gruppo Beghelli per la collaborazione e per aver messo a disposizione strumenti preziosi per un avvio in sicurezza del nuovo anno scolatico.”, afferna la Dirigente Scolastica De Vita Carmela.

“Da sempre il Gruppo Beghelli è impegnato a migliorare la vita delle persone. Anche dopo il periodo pandemico, l’uso di sistemi che abbattano virus e batteri è ideale in luoghi pubblici come scuole, ospedali, hotel, uffici, ristoranti, negozi, bar ed esercizi commerciali, per ridurre il rischio di contagio da forme batteriche, vegetative o virali. Cogliamo l’occasione dei Giochi del Mare per parlare di sport ma anche di salubrità dell’aria che respiriamo negli ambienti chiusi, in particolare di lavoro e di studio.”, commenta Gian Pietro Beghelli, Presidente di Beghelli SpA.