Cody Trip fa tappa al MANN giovedì 27.

Anche per il 2021, la gita scolastica di fine anno non può mancare: eppure, ai tempi della pandemia, le storie e le emozioni di viaggio si intrecciano con i fili invisibili del web.

Giovedì 27 maggio il progetto Cody Trip farà tappa al Museo Archeologico Nazionale di Napoli: l’iniziativa è stata realizzata da DIGIT srl, in collaborazione con l’Università di Urbino e con Giunti Scuola; tra i partner partenopei del percorso, oltre il MANN, figurano Comune di Napoli (Assessorato alla Cultura, all’Istruzione e al Turismo), Associazione Guide Turistiche Campania, Museo Cappella Sansevero, Parco Archeologico di Pausilypon, Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus, FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli e tanti altri.

Cody Trip prevede, ad oggi, il coinvolgimento di 1.245 classi (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) da 761 diverse città italiane: una platea scolastica che, in un’esperienza resa possibile grazie alle nuove tecnologie, diffonde in rete l’amore per i tesori storico-artistici del nostro Paese. Pochi i passaggi per vivere il tour virtuale: il giorno della gita i partecipanti si collegheranno attraverso uno speciale visore, ActiveViewer, appositamente sviluppato da DIGIT srl come web app funzionante su qualsiasi dispositivo collegato ad Internet (computer, LIM, smartphone, tablet). ActiveViewer permetterà a tutti di interagire in modalità anonima, rispondendo a domande, prendendo decisioni condivise, giocando e cimentandosi nella conquista di punti e certificati.

Accompagnati dal prof. Alessandro Bogliolo, coordinatore del progetto, i CodyTripper giungeranno puntuali al MANN giovedì prossimo alle 10.20: il Direttore del Museo, Paolo Giulierini, invierà il proprio messaggio di benvenuto (rigorosamente online), per poi dare inizio al percorso guidato nelle splendide collezioni dell’Istituto. Tre le tappe scelte per raccontare agli studenti italiani il patrimonio del Museo Archeologico Nazionale di Napoli: la Sezione Egizia, la Collezione Farnese, le sale degli affreschi e dei mosaici provenienti dalle città vesuviane.

Per il MANN, il progetto Cody Trip è stato promosso dai Servizi Educativi (Responsabile: Lucia Emilio); gli itinerari saranno proposti dallo staff dell’Ufficio (Miriam Capobianco, Elisa Napolitano, Angela Rita Vocciante).