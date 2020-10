Coronavirus, chiuso Liceo Umberto.

Oggi resterà chiuso per sanificazione il Liceo Classico Umberto I di Napoli. La chiusura è scattata per un caso di contagio da covid-19 tra gli studenti.

La scuola, istituto storico del quartiere Chiaia che vanta tra gli ex alunni anche l’ex Capo dello Stato Giorgio Napolitano (ed il direttore di Gazzetta di Napoli Pietro Pizzolla, nddr), resterà chiusa, come si legge nella comunicazione del dirigente scolastico, nella giornata di domani su indicazione del Servizio di Prevenzione della Asl Napoli 1 Centro, per lo svolgimento di operazioni di sanificazione straordinaria.

Le lezioni si svolgeranno a distanza mentre le attività in presenza riprenderanno regolarmente mercoledì 7 ottobre. (ANSA).