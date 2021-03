Dentro la macchina dei sogni – l’industria e i mestieri del cinema, progetto Anica per le scuole.

Oggi e domani, 23 e 24 marzo 2021, si svolgerà, online, la terza tappa del progetto ANICA “Dentro la macchina dei sogni – L’industria e i mestieri del cinema”, la rassegna cinematografica dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado: l’intento è quello di coinvolgerli nella scoperta e nell’approfondimento dei diversi mestieri del cinema, in particolar modo quelli che si trovano “dietro la macchina da presa” ma che rappresentano il cuore dell’industria cinematografica e audiovisiva, nonché di illustrare quanti e quali possono essere i diversi percorsi di formazione.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MiBACT e MI all’interno del bando “Buone Pratiche, Rassegne, Festival” 2019, con la partnership di Sardegna Film Commission e MYMOVIESLIVE!, e la collaborazione di Film Commission Regione Campania, Apulia Film Commission e Women in Film Television & Media Italia.

Sono circa 200 gli studenti coinvolti provenienti da diverse città della regione Campania, dove il progetto torna per la seconda volta dopo l’incontro sul film “Gatta Cenerentola” organizzato a Napoli nel 2019. Anche quest’anno ANICA si è avvalsa del supporto della Film Commission Regione Campania, ritenendo importante sottolineare il ruolo delle Film Commission regionali nella promozione del territorio e nella valorizzazione dei talenti e dei professionisti locali del settore cinematografico e audiovisivo.

“Per il secondo anno – dichiara la Film Commission Regione Campania – la Fondazione ha aderito con convinzione a questo progetto, non solo per l’indubbia qualità che contraddistingue la proposta di ANICA, ma anche perché rappresenta un’opportunità per chiarire il ruolo stesso delle Film Commission, che operano “dietro la macchina da presa”. La nostra mission è quella di avvicinare il cinema ai territori, dialogando quotidianamente con i professionisti del settore e al tempo stesso con i tanti giovani che si affacciano ai mestieri dell’audiovisivo e che trovano nelle Film Commission un punto di riferimento accessibile. Siamo felici dell’adesione di tante scuole della Campania, a testimonianza di un interesse sempre vivo nella nostra regione, che del binomio audiovisivo e territorio ha fatto uno dei suoi punti di forza, come dimostrano i tanti titoli per il cinema e la TV realizzati in Campania anche solo negli ultimi anni.”

Quest’anno le scuole coinvolte (Liceo Linguistico Gentileschi e Liceo Artistico Boccioni Palizzi di Napoli, Liceo Artistico Alfano I di Salerno, Liceo Statale Luigi Garofano di Capua, IIS A. Sacco di Sant’Arsenio, Liceo B. Rescigno di Roccapiemonte) vedranno la pellicola di Stefano Cipani “Mio fratello rincorre i dinosauri”, scelta dagli stessi studenti tra una rosa di titoli proposta da ANICA. Il film, particolarmente adatto agli studenti per le sue tematiche, è anche vincitore del Premio David Giovani e dell’Efa Young Audience Award agli European Film Awards 2020. La visione del film, grazie al supporto della piattaforma MYMOVIESLIVE!,è prevista per la giornata di oggi, 23 marzo.

Domani invece, gli studenti e i docenti partecipanti potranno conoscere e approfondire il ruolo di alcuni dei professionisti che hanno lavorato al film: Arturo Paglia – Produttore Paco Cinematografica, Monica Verzolini – Coordinatrice di post produzione e Anna Pennella – Coordinatrice casting e secondo assistente alla regia. L’incontro sarà moderato dalla Responsabile Pianificazione Strategica ANICA Francesca Medolago Albani.

I professionisti, in presenza presso la sede dell’ANICA, illustreranno le peculiarità del loro ruolo supportati da inediti materiali di lavoro che condivideranno con gli studenti, e racconteranno il loro percorso di formazione e quali sono state le più grandi sfide ed opportunità che hanno caratterizzato la loro crescita professionale al fine di stimolare l’emersione di nuovi talenti.

Il prossimo appuntamento coinvolgerà le scuole di Cagliari, il 20 e il 21 aprile.