Dietro Ogni Nome Nessun’Altra: nella Sala dei Baroni premiati i finalisti del concorso di idee

Si è svolta nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino la cerimonia di premiazione del Concorso per le scuole secondarie di I grado “Dietro Ogni Nome Nessun’Altra”, promosso dalla presidenza del Consiglio comunale e dalle Commissioni consiliari Istruzione e Pari opportunità. Il concorso, alla sua prima edizione, ha registrato la partecipazione di numerosi alunni delle scuole secondarie di primo grado di Napoli, che hanno presentato 112 opere sotto forma di video, disegni, brevi elaborati, componimenti poetici dedicati ad una figura femminile che sia stata o sia tutt’ora fonte di ispirazione e modello di riferimento.

La presidente del Consiglio comunale Vincenza Amato, il presidente della commissione consiliare Pari Opportunità Gennaro Esposito, la consigliera Mariagrazia Vitelli e il consigliere Fulvio Fucito, l’assessora alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante e l’assessora all’Istruzione Maura Striano, hanno premiato i 10 giovani finalisti, autori delle opere scelte. Soddisfazione è stata espressa dalla presidente Amato per il successo di una iniziativa che racconta la capacità delle donne di essere un riferimento per i più giovani.

Il tema dell’ emancipazione delle donne è centrale nelle politiche di pari opportunità dell’amministrazione, ha spiegato l’assessora Ferrante, in un momento in cui il tema della violenza sulle donne fa registrare ancora dati allarmanti anche in città . Per l’assessore Antonio De Iesu , intervenuto alla cerimonia,la legalità è una dimensione etica che va alimentata e coltivata, bisogna avere il coraggio di esporsi e denunciare le ingiustizie.