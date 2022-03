“Esplorare l’arte” Approfondimenti tematici sulle Collezioni del Museo e Real Bosco di Capodimonte a cura degli studenti del liceo Gentileschi, primo appuntamento sabato 11.

Avvicinare gli studenti delle scuole medie superiori alle collezioni del Museo e Real Bosco di Capodimonte con un percorso didattico mirato che possa trasformarli in appassionati divulgatori delle opere d’arte custodite nella Reggia-museo. E’ questa la sintesi di “Esplorare l’arte”, un progetto del liceo Gentileschi di Napoli per le competenze trasversali degli studenti (PCTO), ex progetto Alternanza Scuola Lavoro.

Grazie a una convenzione stipulata tra la scuola e il museo, gli studenti delle classi IV A Classico e IV B Linguistico, sotto la supervisione di Pasqualina Uccello funzionario comunicazione del Museo nel ruolo di tutor, hanno potuto incontrare i funzionari storici dell’arte e i restauratori (Angela Cerasuolo, Maria Tamajo Contarini, Simonetta Funel, Vincenzo Mirabito, Maria Rosaria Sansone, Antonio Tosini), gli operatori didattici interni (Vincenzo Mirabito) e quelli de Le Nuvole (Federica Cardosi), visitare i laboratori di restauro, la sezione del Gabinetto Disegni e Stampe e partecipare a visite guidate alle Collezioni.

Sulla base dei primi incontri settimanali svolti nel mese di febbraio 2022 e sulla base dei propri interessi e delle proprie predisposizioni, gli studenti hanno fatto tesoro delle conoscenze ricevute e per qualche ora diventeranno ‘divulgatori’ offrendo al pubblico dei visitatori del museo, il proprio punto di vista sulle Collezioni durante speciali giornate di approfondimento tematico, secondo il seguente calendario:

– 11 marzo 2022, ore 9.30-13.00

– 1, 8, 21 aprile, ore 9.30-13.00

– 6 e 13 maggio 2022, ore 9.30-13.00