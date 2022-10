Federistruzione: buon lavoro a nuovo ministro Valditara.

“Auguriamo buon lavoro al Ministro dell’Istruzione e del Merito, On.le Giuseppe Valditara, con l’auspicio che, finalmente, questo ministero rivolga al comparto scuola uno sguardo serio, concreto e produttivo senza il vuoto presenzialismo e il nulla mostrato da troppo tempo nella costruzione non solo del futuro, ma anche del presente”.

Gli auguri e gli auspici sono di Antonio Scarpellino, Segretario Generale di FederIstruzione il quale prosegue così: “Siamo consapevoli delle importanti e complesse sfide che dovranno essere affrontate nei prossimi mesi. Il mondo della scuola ha la necessità di superare diverse e indilazionabili criticità, tra le quali: una corretta ed efficace procedura di reclutamento che elimini le imbarazzanti cantonate registrate nei test sottoposti ai candidati; il ripristino di un’efficiente gestione per l’assegnazione degli incarichi annuali del personale inserito in GaE e GPS; l’adeguamento degli organici di diritto alle reali necessità degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado che ogni anno si confermano con la stesura dell’organico di fatto; il superamento dei vincoli che impediscono una corretta mobilità del personale scolastico; la rivisitazione dei sistemi di spesa per l’edilizia scolastica; il rinnovo contrattuale con il recupero degli arretrati e dell’anno scolastico 2013; la programmazione di interventi reali e non solo ‘progettuali’ per il contrasto alla dispersione ed evasione scolastica, problematiche che non possono essere contrastate con la demagogia ‘dell’innalzamento dell’obbligo scolastico’: perché chi non vuole stare a scuola, non vuole più anni di scuola, ma una scuola diversa, più snella e più indirizzata al lavoro; le verifiche ‘reali’ delle spese effettuate dalle scuole… E come sempre – conclude il Segretario Generale Antonio Scarpellino – la FederIstruzione non mancherà di fornire al Ministro Valditara un contributo costruttivo, nell’interesse dei nostri studenti e di tutto il personale della scuola”.