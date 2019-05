Flash mob dei ragazzi del Cuoco-Schipa per lo sviluppo sostenibile mercoledì 5 a Piazza Dante.

L’I,C, 9° Cuoco-Schipa, da sempre impegnato ed attento a promuovere nella sua platea scolastica una corretta politica ambientale, si pregia mettere a conoscenza dell’evento formativo e conclusivo di un percorso di educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto per l’ambiente che ha coinvolto ed interessato tutti gli ordini di scuola all’interno di un progetto biennale Erasmus+ 2017/19 “Changing the habits, Changing the World”.

Mercoledì 5 giugno alle ore 10.00 alunni, docenti e genitori dell’I.C. 9° Cuoco-Schipa, con il

Patrocinio della 2° Municipalità del Comune di Napoli, organizzeranno un corteo che convoglierà, alle ore 11.30, in Piazza Dante dove avrà luogo un “flashmob” per sollecitare l’attenzione e il favore della cittadinanza tutta verso i temi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile.

Il corteo, costituito da circa 500 alunni, si muoverà dalla sede centrale dell’Istituto Comprensivo per giungere alla Piazza Dante ove avrà luogo il ” flashmob”.