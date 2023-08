Forza Italia: Assessorato all’Istruzione inefficiente

Così come abbiamo affermato nelle scorse settimane, ed oggi sulla stessa nostra scia leggiamo la lettera del segretario Cisl FP di Napoli, esprimiamo grande insoddisfazione per come è stata gestita la situazione degli Asili Nido di Napoli da parte dell’Assessore Striano. Con 1200 bambini lasciati a casa non è possibile chiudere gli occhi.

L’11 settembre (giorno di apertura) è vicino, e gli asili nido praticabili sono ancora pochi, la scuola dell’infanzia è una priorità improcrastinabile. Attendiamo una svolta immediata da parte di questa Amministrazione.

I consiglieri di Forza Italia Napoli

Iris Savastano

Salvatore Guangi