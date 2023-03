Giornata Country al Troisi di Pianura martedì 21.

L’Istituto Comprensivo Massimo Troisi di Pianura ha organizzato un evento, previsto per la mattinata del 21 marzo, intitolato “Giornata Country” a favore della comunità scolastica nei locali esterni alla scuola, sita in Via De Chirico,19. L’organizzazione dell’evento ha coinvolto, non solo l’intera comunità scolastica, ma anche numerose eccellenze del territorio di Pianura che hanno fornito il proprio contributo, a titolo gratuito, visto l’entusiasmo profuso. Gli alunni e le alunne del comprensivo, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, si esibiranno in diverse attività e saranno impegnati in giochi campestri per il recupero della socialità e dei valori della sana competizione. Si tratta di un’iniziativa finalizzata a promuovere l’identità collettiva che permetta a tutti gli alunni e le alunne di identificarsi e condividere un’appartenenza comune tra sport, spettacoli, musica e convivialità. La nostra deve essere una scuola “Aperta” , che risponda alle esigenze degli studenti per contrastare l’abbandono scolastico e la dispersione. Fondamentale, dunque, aprirsi al territorio nel quale la scuola è inserita con attività che coinvolgano, non solo gli studenti, ma l’intera cittadinanza che popola il quartiere. Questo è la dichiarazione della Dirigente Prof.ssa Vera Brancatelli

