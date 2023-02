Gli studenti del Giannone di Caserta su Rai 1 domenica 5.

Francesca Fialdini torna domenica 5 febbraio, su Rai1 alle 17:20, con una nuova puntata di “Da noi… a ruota libera”, il programma, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove si intrecciano storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. Ospiti di questo nuovo appuntamento saranno: Valeria Fabrizi, con cui si parlerà dei tanti ruoli da lei interpretati, tra cui Suor Costanza, nella fiction dei record, attualmente in onda su Rai1, “Che Dio ci aiuti”, e sua figlia Giorgia Giacobetti, per ricordare, insieme a entrambe, il celebre Quartetto Cetra, che vedeva tra i componenti Tata Giacobetti, marito di Valeria e padre di Giorgia, e per conoscerle meglio nel loro rapporto di madre-figlia; Roberta Capua, volto amatissimo del piccolo schermo da quando, nel 1986, ha vinto Miss Italia e poi per tutti i numerosi programmi da lei condotti; Alessio Zucchini, il giornalista del TG1 delle 20, inviato di molti dei principali eventi di cronaca nazionali e internazionali degli ultimi anni, parlerà del suo ultimo romanzo dal titolo “Una famiglia”. Questa puntata avrà un pubblico speciale: in studio, infatti, ci saranno gli studenti di due terze classi del Liceo Classico della comunicazione “Pietro Giannone” di Caserta, impegnate, quest’anno, in un percorso, con diversi laboratori, per approfondire le nuove forme di comunicazione e lo studio della scrittura per il cinema, la serialità e la tv. Tra i programmi scelti per le loro simulazioni c’è proprio “Da noi… a ruota libera” e, domenica, avranno l’occasione di fare le loro domande alla conduttrice e agli ospiti. L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello dei molteplici linguaggi, dall’intrattenimento a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. Francesca Fialdini crea percorsi nuovi per raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire.