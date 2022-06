Helbiz accompagna gli studenti nel loro ultimo giorno di scuola: in omaggio sblocchi gratuiti in tutta Italia.

L’impegno sociale di Helbiz, leader nel settore della micromobilità, questa volta si rivolge a tutti gli studenti delle scuole italiane, accompagnandoli nella giornata del tanto atteso ultimo giorno di scuola. In omaggio due sblocchi gratuiti a bordo dei mezzi elettrici Helbiz, il massimo grado di funzionalità e sicurezza, che promuovono uno stile di vita più sano e rispettoso verso l’ambiente.

L’iniziativa punta a replicare il successo dello scorso anno, con la quale l’azienda offriva sblocchi gratuiti a tutti i maturandi impegnati negli esami di Stato. Il progetto è valido in tutte le 21 città italiane dove il servizio Helbiz di sharing è attivo, confermando la sua presenza sempre più costante nella vita dei cittadini delle realtà in cui opera. Inoltre, da sempre Helbiz è al fianco delle giovani generazioni in cui cresce la ricerca di alternative green e responsabili ai loro trasferimenti quotidiani.

Gli studenti interessati potranno trovare tutte le informazioni utili riguardo l’iniziativa direttamente sull’app di Helbiz. Per poter usufruire del servizio basterà utilizzare l’app e compilare il form online a questo link. È un piccolo regalo da parte di Helbiz per terminare al meglio l’anno scolastico 2021-2022 e augurare buone vacanze “green” a tutti i giovani italiani.

A loro disposizione i nuovi monopattini Helbiz, tecnologicamente avanzati, più sicuri e migliorati, anche sotto il punto di vista del comfort, che compongono la flotta presente in città, caratterizzata da novità importanti a livello tecnologico e visivo, nel pieno rispetto del decreto-legge a breve in vigore.

Tra le maggiori novità ci sono certamente gli indicatori luminosi di svolta fronte e retro, che incrementano la sicurezza del cliente a bordo del mezzo. Con una batteria a lunga durata e porta cellulare incorporato, i nuovi monopattini Helbiz sono dotati di apposite luci led poste sotto la pedana, che indicano lo stato di carica della batteria: questo renderà non solo il monopattino più visibile al cliente, ma gli permetterà di conoscere a prima vista il livello di carica del mezzo. Il parafango più robusto e il doppio freno rendono i monopattini Helbiz più sicuri, mentre gli ammortizzatori anteriori donano maggiore comfort alla guida su tutte le tipologie di pavimentazione stradale. I nuovi mezzi sono inoltre equipaggiati con sistema IOT di nuova generazione inserito all’interno del monopattino, per una maggiore precisione nella localizzazione del GPS, che aiuterà ad evitare i parcheggi in zone e in modalità non consentite.