High School Game: si vince a scuola Insieme contro Bullismo e Cyberbullismo.

Combattere e sconfiggere ogni forma di “bullismo e cyberbullismo” si può attraverso il Concorso Didattico Nazionale “High School Game” rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori.

Sarà Giusy Laganà Segretario generale di “Fare X Bene ONLUS”, la portavoce dell’importante tematica. L’associazione infatti si impegna in attività a sostegno e creazione di progetti di accoglienza, assistenza legale e psicologica nei confronti delle vittime di discriminazioni, abusi e violenze e di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione alle differenze di genere, discriminazioni, bullismo e cyberbullismo.

High School Game si pone sempre come obiettivo quello di sensibilizzare e aiutare i ragazzi ad aprirsi sempre di più a questa realtà che purtroppo è sempre più diffusa e attraverso le sfide “Battle Quiz” attive tutti i giorni e le sfide “Live Quiz Show” con gli ospiti del settore, potranno affrontare contenuti importanti per la crescita morale e responsabile. Per questo motivo, all’interno dell’app Wicontest, nella sezione “contenuti informativi” sono stati messi a disposizione anche dei video rappresentativi, in modo che i giovani possano prendere visione dei rischi legati ad internet e avere gli strumenti per potersi difendere.

Giovedì’ 24 marzo, alle ore 17:00 in diretta streaming sull’app Wicontest, la Direttrice Laganà sarà ospite del Live condotto da Laura Gambino, la sfida 1 contro tutti, e parlerà di questo fenomeno rispondendo alle loro domande scritte in chat.

Un’altra mission molto importante per High School Game è, attraverso il contest “Orienta-Game”, aiutarli a scegliere l’Università adatta alle predisposizioni e interessi personali. Proprio giorno 25, sempre alle 17:00, i ragazzi incontreranno l’Unicampania-Vanvitelli di Caserta e avranno l‘opportunità di chiacchierare con Roberto Marcone, Resp. dell’orientamento universitario.

Questa settimana grazie alla sfida “Global Quiz” i ragazzi stanno seguendo delle mini-lezioni video tenute dai docenti sulle seguenti materie: Economia, Giurisprudenza, Storia, Scienze ed Ingegneria.

La classe che durante la settimana ottiene i risultati migliori dalle varie competizioni si aggiudica il “Trofeo settimanale”. La settimana dal 14 al 20 marzo ha visto la vittoria della classe 4 H Scienze Applicate del Liceo Scientifico G. Galilei di Potenza.

Il 31 marzo è programmata la finalissima e per le prime 3 classi un fantastico viaggio a Barcellona, per tutta la classe.

Ideato dall’azienda Planet Multimedia il progetto è patrocinato da Fondazione UniVerde e supportato dal Main Partner Grimaldi Lines, dalle Università italiane Laba, Lumsa e Unicampania-Vanvitelli, dall’Onlus FareXBene e la partecipazione della Polizia Stradale.

