Il Liceo Scientifico Severi di Castellammare promuove il progetto “Il Marketing etico e la responsabilità sociale d’impresa CSR”.

La classe 4B del Liceo Scientifico Francesco Severi è stata impegnata nel Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) con il progetto “Il Marketing etico e la responsabilità sociale d’impresa CSR”.

Con il coordinamento e tutoraggio della professoressa Amalia Cascone, la classe ha avuto modo di incontrare le due relatrici, Giovanna Del Gaudio, docente dell’Università Federico II di Napoli ed ex studentessa del Liceo Severi, e Noemi Taccarelli, vicepresidente dell’associazione Rotary e-Club Due Golfi.

Questo e-Club è una “succursale” virtuale del Rotary International, rete che a livello globale coinvolge 1,2 milioni di persone interessate ad apportare cambiamenti positivi alla società, come promuovere la pace e proteggere le economie locali in tutto il mondo. Nella stessa direzione, di un “fare impresa” in maniera etica, è proiettato anche il progetto in collaborazione con il nostro Liceo.

Il primo incontro ci ha fornito i concetti teorici base dell’imprenditorialità, dello sviluppo di una “business idea” e della relativa analisi di mercato, preparandoci così alla successiva organizzazione di un laboratorio.

Durante il secondo meeting, infatti, abbiamo potuto applicare le nozioni acquisite tramite l’ideazione di un prodotto da immettere sul mercato. La classe, divisa in gruppi, si è focalizzata nel ricercare un prodotto innovativo ma realistico che potesse interessare dei possibili acquirenti, svolgendo poi un’analisi secondo il metodo SWOT.

Nel corso dell’ultimo incontro abbiamo potuto valutare i nostri progetti grazie all’aiuto delle relatrici, usufruendo della loro esperienza e dei loro consigli. Infine, per completare il percorso, abbiamo realizzato e mostrato all’intera classe dei PowerPoint illustrativi per ciascuno dei 4 progetti, di cui abbiamo riassunto i punti chiave.

L’esperienza svolta è stata molto formativa ed interessante poiché abbiamo potuto apprendere per la prima volta i concetti fondamentali del mondo dell’economia e del marketing etico, che sicuramente ci aiuteranno ad approcciarci al mondo universitario e del lavoro nei prossimi anni.

Un ringraziamento speciale va alle dottoresse Del Gaudio e Taccarelli per la disponibilità e gentilezza con cui hanno risposto ad ogni nostra domanda e il cui aiuto ci ha permesso di comprendere chiaramente l’argomento trattato.

Eleonora Saccardi, IVB