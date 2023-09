Il professore Rocco Dedda: al BootCamp Mab.Lab impareremo come apprendere con divertimento

18.15 – 19.30 RAPPER INCLUSIVO Presso Piazzale Italia, Foggia DRIP DEALERS REVERENDO NANDU PAPU MAGOS Supporto logistico LSH Team: Piergiorgio Guarini, Alessandro De Santis, Martina Rossi, Guendalina Peconio, Marco di Furia, Francesca Finestrone, Francesco Savino, Pia Marinaro, Roberta Baldini, Valentina Berardinetti, Michele Ciletti, Andreana Lavanga, Marco di Furia, Anna Musicco, Dario Lombardi, Nadia di Leo, Adriana Leccese, Antonella Calvio, Melania Rita Difino, Melania Severo, Nicoletta Trotta, Nadia Genzano. 20.00-21.00 Cena INIZIA LA SFIDA!!! Vinciamo la noiapp 21.00 Rocco Dedda in giardino La noia e come superarla? Come apprendere con divertimento? Challenge per la mattina e indicazioni per la creazione di app 22.00 Momento entertainment con Daniele Condotta in giardino speech 22.45 Teatro dei Limoni 00.00-03.00 Momento musicale (Michele Romano) 3.00-6.00 Let’s HACK Colazione 6.00-7.30 continuamente 7.00-8.00 consegna lavori Giuria 8.30-9.30 Arena, Cristina Gallo, Maria Lops, Fabio Gervasio 9.30 Proclamazione vincitore e speech di Fabio Gervasio