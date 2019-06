Io?….Me la cavo! I bambini di Ercolano a scuola di legalità.

Si è concluso ieri presso il Teatro don Luigi Orione di Ercolano (NA) con il tradizionale saggio di fine anno dal titolo: Io?….Me la cavo! il percorso sulla legalità, cittadinanza e pari opportunità che la storica Scuola Paritaria Bambi di Ercolano ha intrapreso per i suoi alunni a partire dalla visita al Presidente della Repubblica Mattarella alla partecipazione al Progetto proposto dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Campania che ha coinvolto gli alunni delle quinte classi in un percorso formativo e di riflessione sui temi della legalità e pari opportunità intesi come beni comuni.

Alla rappresentazione teatrale hanno partecipato il Prof. Giuseppe Scialla, Garante Infanzia e Adolescenza della Regione Campania, l’On.le Loredana Raia Consigliera Regionale con delega alle Pari Opportunità, la Dott.ssa Natalia Sanna, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Campania, la Dott.ssa Angelina Acampora, Componente Commissione Pari Opportunità della Regione Campania, la Dott.ssa Chiara Esposito Criminologa, Psicologa e Psicoterapeuta. La Scuola Paritaria Bambi, lo scorso marzo è stata premiata dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Campania, insieme ad altre 5 scuole della Campania per un hashtag contro la violenza e per la legalità.

Considerata l’importanza dell’evento, chiedo cortese riscontro e pubblicazione.