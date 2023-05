Iscrizioni Asili Nido e Sezioni Primavera Comunali a.s. 2023/24

Per effettuare l’iscrizione on-line il genitore (o chi ne fa le veci) dovrà accedere al Portale dei Servizi Educativi mediante autenticazione tramite SPID (Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale Servizi)

Si precisa che il genitore che effettua la domanda sarà l’intestatario degli avvisi di pagamento pagoPA delle rette mensili.

Effettuato l’accesso al portale, si potrà presentare una sola nuova domanda ad uno dei nidi o sezioni primavera (l’elenco delle strutture è pubblicato alla pagina www.comune.napoli.it/elenconidicomunali) oppure è possibile effettuare la riconferma nel nido che attualmente si sta frequentando.

Al termine della procedura di presentazione della domanda d’iscrizione, che si chiude con “Invia Richiesta”, verrà visualizzato il numero di protocollo e la data di presentazione. Contemporaneamente verrà inviata una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la domanda d’iscrizione.

Si precisa che la domanda sarà considerata acquisita solo se appare il messaggio di conferma con il numero e la data di protocollo.

Dal 10 maggio al 9 giugno 2023 è possibile presentare le domande di iscrizione ai Nidi d’infanzia comunali e alle Sezioni Primavera comunali per l’anno scolastico 2023/24. L’elenco dei nidi e delle sezioni primavera in cui sono aperte le iscrizioni con indicazione delle fasce d’età (lattanti, semidivezzi, divezzi), può essere consultato sul sito internet del Comune di Napoli al link www.comune.napoli.it/elenconidicomunali .

Le nuove domande d’iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente on-line accedendo al portale dei servizi educativi comunali tramite il sito del Comune di Napoli www.comune.napoli.it/iscrizionenidi

Per presentare la domanda d’iscrizione il genitore del minore o l’esercente la potestà genitoriale deve essere in possesso di SPID (Identità Digitale), o CIE (Carta d’Identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale Servizi).

Gli utenti in possesso di SPID che avessero difficoltà nella presentazione della domanda on-line potranno richiedere assistenza presso le segreterie dei Nidi comunali o presso gli uffici delle Municipalità previa prenotazione telefonica di un appuntamento portando con sé tutti i documenti utili per la compilazione della domanda (documenti d’identità e codici fiscali del genitore e bambino, attestazione vaccinazioni ed altra documentazione che si ritenga utile alla compilazione della domanda).

Per le bambine e i bambini già frequentanti, va effettuata la riconferma dell’iscrizione che potrà essere presentata presso la segreteria del Nido frequentato o anche online.

Si precisa che il genitore che presenta la domanda d’iscrizione risulterà intestatario degli avvisi di pagamento delle rette mensili.



Non si può presentare domanda d’iscrizione in più Nidi d’infanzia o Sezioni Primavera. Nel caso siano presentate più domande, sarà considerata valida solo la prima, in base alla data ed all’orario d’iscrizione.

I genitori, o chi ne fa le veci, dovranno compilare la domanda online in cui tutte le dichiarazioni sono rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e saranno sottoposte a verifica. Coloro che avranno prodotto dichiarazioni false o mendaci saranno esclusi dalla Graduatoria e contestualmente saranno denunciati all’Autorità Giudiziaria competente.

La compilazione e la sottoscrizione del modulo d’iscrizione online, dovrà essere effettuata da chi esercita la responsabilità genitoriale e condivisa da entrambi i genitori ( artt. 316 e 337ter del Codice Civile) salvo i casi previsti dall’ art. 337 quater in materia di affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso.

Il richiedente, prima della presentazione della domanda d’iscrizione, dovrà prendere visione dell’informativa ( art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali pubblicata sul sito internet del Comune di Napoli (consulta di seguito l’informativa) e affissa in ogni Nido.

Nella domanda d’iscrizione i genitori dovranno scegliere l’orario di frequenza che può essere a tempo pieno con mensa scolastica o a tempo ridotto con mensa scolastica ed uscita alle h. 13.00. La scelta effettuata sarà vincolante per l’intero anno scolastico.



Sulla base del piano dell’offerta formativa e della programmazione del sistema educativo comunale per l’anno scolastico 2023/2024, si provvederà all’inserimento delle bambine e dei bambini nei gruppi/sezione per tempo pieno o per tempo ridotto secondo la scelta oraria espressa dalle famiglie.

Nel caso in cui la scelta dell’orario di frequenza effettuata dai genitori all’atto dell’iscrizione non coincida con la disponibilità di posti nel Nido o della Sez.Primavera, si provvederà, seguendo l’ordine della graduatoria, ad acquisire l’eventuale adesione dei genitori all’inserimento ad un diverso modulo orario.