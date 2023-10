La Comunità Montana del Matese apre le porte agli studenti per parlare di aree interne

“Mostrando la completa disponibilità dell’Ente ad aprire le porte ai giovani, vogliamo dare un segno importante, allargare gli orizzonti delle competenze e aprire al dialogo”.

A dichiararlo il presidente della Comunità Montana Michele Caporaso in merito ad un incontro organizzato ieri, 3 ottobre, presso la sede dell’Ente montano a Sepicciano, Piedimonte Matese.

“Un futuro per le aree interne e per i piccoli Paesi”, questo, invece, è il progetto a cura degli studenti del Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, su impulso della loro dirigente scolastica Bernarda De Girolamo e della professoressa Daniela Lusoli, ma anche di esperti esterni quali i professionisti Pio Ciliberti, Angelo Milo e Antonio Melillo.

Una grande occasione di dibattito per parlare di una tematica particolarmente importante e attuale per i nostri territori e per i nostri piccoli Paesi; un’occasione per parlare si di proposte ma di ascoltare anche le esigenze dei giovani studenti del territorio che con questo progetto hanno l’opportunità di entrare in contatto direttamente con gli Enti locali, preposti a sostenere lo sviluppo delle aree interne, appunto.