La Fiaccola della Pace a Casalnuovo.

La Fiaccola della Pace é giunta a Casalnuovo di Napoli. Gli alunni del 3° Circolo marciano per la Pace per chiedere il “Cessate il Fuoco” e per ricordare tutte le vittime delle mafie.

Siglato il Patto di Pace, la Scuola diventa “Scuola di Pace”.

La manifestazione è stata collegata anche con la 28a Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie e ha ricordato inoltre tutte le vittime del naufragio di Cutro nel mare di Crotone.

Presente l’Associazione Libera contro le mafie e “Un Ponte per..”.

Organizzato dal Terzo Circolo didattico “Madre Teresa di Calcutta” di Casalnuovo di Napoli in collaborazione con il Movimento Internazionale per la Pace e la Salvaguardia del Creato III Millennio, la Marcia “Accendiamo la Pace” è partita dal plesso Centrale della scuola, dove dopo il saluto della Dirigente scolastica, alla presenza dell’Associazione Libera, del delegato del Sindaco di Casalnuovo e Comandante Polizia Municipale, è avvenuta la cerimonia di accensione e di consegna della Fiaccola della Pace da parte della Presidente del Movimento per la Pace Agnese Ginocchio al vice Sindaco baby della Comunità scolastica “Gioacchino”. Quindi il corteo ha attraversato Via Nazionale delle Puglie dove sulla strada si sono uniti gli alunni del plesso di Via “G. D’Annunzio” giunti insieme al Sindaco baby “Giuseppe”, che si è unito al vice Sindaco baby per portare la Fiaccola della Pace. Il corteo ha proseguito un altro tratto di strada fino a giungere e terminare presso Parco Leone dove ad attenderli vi erano gli alunni dell’infanzia del plesso Leone. Qui sono avvenuti tutti gli interventi. Gli alunni, guidati dalle docenti, hanno intonato canti e recitato pensieri sull’importanza del valore della Pace. Durante il corteo hanno recitato slogan e poesie sulla Pace e contro la guerra, portando cartelloni sui quali si leggevano tutte le parole della Pace. Il Sindaco baby ha letto un messaggio attraverso il quale ha spiegato il “bisogno di Pace”. La Dirigente scolastica Anna Commone che ha voluto fortemente portare la Fiaccola della Pace a Casalnuovo, dopo che la manifestazione, già programmata prima della pandemia fu annullata a causa del Covid, ha ricordato l’importanza di affermare il valore della Pace ed il compito della scuola nel farsi promotrice di Pace, di “educare alla Pace” le giovani generazioni, in un tempo come quello che ci sta investendo. “La scelta di Pace diventa decisiva”, ha esordito. Quindi a un anno di guerra ha auspicato il “Cessate il Fuoco” tra Russia e Ucraina”, ricordando inoltre anche le vittime del naufragio di Cutro e tutte le vittime innocenti delle mafie di cui proprio in questi giorni ricorre la Giornata commemorativa. A seguire, il saluto del delegato del Sindaco Biagio Avallone e del Capitano della Polizia municipale Giuseppe Iorio, che hanno ricordato entrambi l’importanza di costruire la Pace ogni giorno per scongiurare guerre e violenze. La parola è passat alla vice Preside Rossella Bonetti, la quale ha invitato tutti a osservare un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime delle guerre, delle mafie e delle vittime del naufragio di Cutro. Quindi è seguito il messaggio di Angelica Romano, rappresentante dell’ Associazione Libera e Presidente dell’Organizzazione umanitaria “Un Ponte per..” , che ha ricordato il dramma dei bambini e delle vittime delle guerre che vivono la guerra sulla loro pelle, a causa delle guerre sono costretti a scappare e spesso trovano la morte nei mari perché costretti a viaggiare in condizioni disumane. “Bisogna fermare le guerre”, ha incalzato, perché sono queste la vera sciagura dell’umanità, la causa di tutti i mali e delle mafie”. Poi ha invitato gli alunni ad essere “costruttori di Pace”, perché solo l’impegno per la Pace potrà fermare le guerre e restituire una speranza per il futuro. Infine la parola è stata data alla Presidente del Movimento per la Pace Agnese Ginocchio, che ringraziando la Dirigente scolastica Commone per avere aderito alla storica mobilitazione dedicata ai percorsi della memoria storica dei 100 anni di guerre, ha ricordato che “la Scuola ha un ruolo fondamentale nel percorso di Pace”, per questo ha ringraziato tutto il corpo docente per il lavoro svolto, frutto di un percorso già iniziato nel territorio grazie alla sinergia con le associazioni Libera e “Un Ponte per..”. “Continuiamo su questa strada- ha ricordato- perché solo la Pace può salvare il futuro partendo dall’impegno presente. E’ tempo di scegliere da che parte stare. Scegliere la Pace significa salvare il futuro”. E rivolgendosi al Sindaco baby ha invitato il giovane Giuseppe ad essere “Sindaco di Pace”, farsi promotore di questa causa, poiché la politica se non diventa “Politica per la Pace” è solo fallimento; quindi promuovere programmi che vertono sulla nonviolenza, il disarmo e la difesa dei diritti umani per tutti”, ha concluso. La manifestazione è culminata con la messa a dimora dell’Albero della Pace. La Dirigente scolastica ha declamato la dedica: “ in memoria di tutti i caduti e delle vittime delle guerre, stragi, attentati, terrorismo, criminalità, violenze e mafie, dai 100 anni ad oggi ”, “in solidarietà con il popolo ucraino, Cessate il Fuoco” e “in memoria delle vittime del naufragio di Cutro”. Il Parroco Raffaele Sigillo che ha benedetto l’albero di ulivo intitolato alla Pace, ne ha ricordato l’importanza, come l’importanza di coltivare la Pace ogni giorno. “Abbiamo bisogno di Pace”, ha esordito. Quindi ha affidato alla Madre della Pace tutte le intenzioni di questa giornata e invitato a recitare la preghiera del Padre nostro. Prima di terminare, davanti all’Albero della Pace è avvenuta la cerimonia della Sigla del “Patto di Pace” con la Dirigente scolastica Anna Commone, attraverso il quale la Scuola ha ricevuto la nomina di “Scuola per la Pace del III Millennio”. “Un grande segno dei tempi, la Scuola diventa simbolo di luce, come la luce di questa Fiaccola, come la luce della Pace che deve ardere nel nostro e vostro cuore”. Ha esordito la Dirigente Commone. Un ultimo segno di” impegno per la Pace”, la sottoscrizione dell’Appello di Europe for Peace “Cessate il Fuoco”, che verrà inviato al Governo (così come si sta già facendo con le altre manifestazioni), da parte della D. Scolastica e rappresentanti della scuola, Amministrazione, Polizia municipale, Parroco, associazioni presenti, fra cui Libera e “Un Ponte Per..” (Angelica Romano) e Sindaco baby.