La robotica contro il covid al Pascal di Pompei.

Nello scorso anno scolastico il Liceo Pascal ha aderito ad una proposta di progetto sulla tematica del COVID 19 presentata dal dottor Gennaro Notomista, dottorando di ricerca in robotica al Georgia Institute of Technology di Atlanta in Georgia, Stati Uniti. Il progetto, che rientra nel programma Fulbright di scambio internazionale tra l’Italia e gli Stati Uniti, è stato presentato e approvato all’Ambasciata degli Stati Uniti d’America a Roma e ha avuto come finalità quelle di aumentare la consapevolezza degli studenti sul ruolo centrale ricoperto dalla scienza nei processi di decisione politica e sociale: tema di fondamentale importanza nel mondo contemporaneo, dove fake news antiscientifiche spopolano abbondantemente soprattutto sui social media.

In questo senso si inquadra l’evento conclusivo del progetto intitolato “La robotica contro il Covid-19”, nella palestra della sede di Pompei con la partecipazione del Liceo “E. Pascal”, dei suoi studenti di Pompei e Sant’Antonio Abate. A intervenire la dirigente scolastica Filomena Zamboli, Karen Schinnerer, capo ufficio stampa e cultura del Consolato degli Stati Uniti d’America a Napoli, il dottor Gennaro Notomista, del Cnrs di Rennes, Nunzia D’Antuono, ex alunna del Liceo Pascal.

Moderatore la professoressa Mariarosaria Cuomo. (ANSA).