L’Assessore alla Pubblica Istruzione della Città Metropolitana di Napoli, Milena Petrella “Amministratrice di Pace”.

Martedi 6 Giugno 2023, a conclusione della seconda tappa della Prima ed.ne della Staffetta della “Fiaccola della Pace” avvevuta ad Acerra, Città Matropolitana del Comune di Napoli, voluta fortemente dall’Assessore alla Pubblica Istruzione, Dott.ssa Milena Petrella, dove sono state raggiunte tutte le Scuole della Città con lo scopo di far conoscere l’Appello per il Diritto alla Pace, coinvolgere Dirigenti scolastici, docenti e alunni nel progetto di “educazione alla Pace” e l’ attivazione dello “Sportello per la Pace” a partire dal prossimo anno scolastico, il Movimento Internazionale per la Pace e la Salvaguardia del Creato III Millennio della Regione Campania, attraverso la Presidente Agnese Ginocchio, ha siglato con l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Acerra(Napoli), il “Patto di collaborazione per la Pace” attraverso il quale è stato conferito alla Dott.ssa Petrella la nomina speciale di “ Amministratrice delegata alla Pace”. L’Attestato è stato siglatro presso l’ultima scuola della lista della staffetta, la “Scuola Biancaneve”, alla presenza della Dirigente scolastica Ivana Sforza, delle docenti e alunni. Un esempio per tutti i Comuni e gli Amministratori comunali dell’hinterland napoletano – campano. L’Assessore con delega alla Pace, Milena Petrella, farà da ponte tra Enti Locali e Scuole. “Grazie Assessore per aver dato questa grossa opportunità alla Pace, ma soprattutto ai giovani di essere i protagonisti del cambiamento”. In questa due giorni della staffetta con la nostra Fiaccola, abbiamo visto volti trasformati e pieni di luce mentre udivamo dalla loro bocca parole e discorsi sulla Pace, giovani fortemente motivati, giovani che ci credono e che vogliono impegnarsi per un mondo migliore”

Ha riferito la Presidente del Movimento per la Pace al momento della Sigla del Patto di collaborazione e della nomina.

Grazie Assessore Petrella, Grazie Comune di Acerra(Na), Città per la Pace.

Un sentito e doveroso ringraziamento infine, va a tutti i Dirigenti scolastici, al corpo docente e agli alunni di tutte le scuole acerrane per l’accoglienza che hanno riservato in questa staffetta e l’incoraggiamento nel perseguire con determinazione e coraggio l’obiettivo della Pace dal quale dipende il futuro del Pianeta.

Scuole raggiunte nella 1a tappa ( 26 Maggio 2023): 2° Circolo Didattico “Don Peppe Diana”, Dirigente scolastico Raffaela Fedele; Scuola Secondaria di I Grado “G. Caporale”, Dirigente scolastico Rosa Esca; 1° Circolo Didattico “Don Antonio Riboldi”, Dirigente scolastico Isabella Bonfiglio; 4° Circolo Didattico “Verolino-Verone”, Dirigente scolastico Rosanna Bianco; I.C.S. “Don Milani – Capasso”, Dirigente scolastico Rita Esposito. Scuole raggiunte nella 2a tappa ( 6 Giugno 2023):

Istituto Superiore “Bruno Munari”, Dirigente scolastico Carmela Mosca; Liceo “Alfonso Maria de’ Liguori”, Dirigente scolastico Giovanni La Montagna; Ente Religioso Suore “Maria Palladino”, Dirigente scolastico Andreina Caiazzo; Scuola “San Giuseppe”, Dirigente Scolastico Simona Giovatore; I.C.S. “Ferrajolo-Siani”, Dirigente scolastico Gabriella Ricci; Istituto Orione, Dirigente scolastico Gianfranco Marchese; Scuola “Biancaneve”, Dirigente scolastico Ivana Sforza.

Si riporta di seguito una parte della motivazione: “Patto di collaborazione di Pace”: “Il “Movimento Ambasciatori per la Pace del Movimento Internazionale per la Pace e la Salvaguardia del Creato 3° Millennio” della Regione Campania,

in sinergia con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Acerra(Na) con delega “Speciale per la Pace” conferita dal nostro Ente alla Dott.ssa Milena Petrella,

Invita la S.V. Amministrazione Comunale e Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Acerra, a promuovere in collaborazione con il nostro Ente sociale, la cultura, l’Educazione e la formazione alla Pace, pre-condizione per la “Coscienza di Pace”, percorsi ed iniziative di sensibilizzazione, di conoscenza, perché la Pace è un vocabolario di azioni da applicare costantemente attraverso l’esempio quotidiano e la scelta della nonviolenza attiva, su esempio di Don Lorenzo Milani, in cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita. Educatore e fondatore della Scuola di Barbiana, autentica “Scuola di Pace” vicina e accanto ai più poveri, Scuola aperta ai segni dei tempi, che forma alla responsabilità, alla coscienza critica alla mondialità, alla convivialità delle differenze, all’integrazione, alla solidarietà, all’amore e al rispetto verso la Madre Terra, Scuola che educa all’attivismo per la causa comune dell’Umanità.

La vostra Istituzione infine, si impegna nel promuovere gli articoli della Costituzione e della Dichiarazione universale dei Diritti umani ed avviare in collaborazione con la nostra ODV percorsi ed iniziative di sensibilizzazione, di conoscenza e di formazione alla Pace in sinergia con tutte le Istituzioni deputate alla formazione, con la possibilità di aprire in collaborazione con le Scuole uno “Sportello per la Pace” per rendere i giovani protagonisti del loro futuro, aiutando a far maturare in loro la coscienza critica e spronandoli all’attivismo, all’amore verso la propria Terra, alla difesa dei Beni Comuni, ad avere Cura dell’Umanità e del Pianeta che ci circonda, all’impegno e alla Cura dell’Albero della Pace, per custodire e coltivare ogni giorno il “Dono della Pace che è il più prezioso al mondo” e impegnandosi a Salvaguardarlo perché Valore Madre da cui dipende il futuro. La vostra Amministrazione è chiamata ad avere a cuore la vita dei giovani, “Città del futuro”, e ad essere loro custode”.