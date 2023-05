Le proposte degli studenti del Galiani per il Real Albergo dei Poveri.

L’incontro si è tenuto presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino e ha permesso agli studenti di illustrare la loro proposta progettuale ai commissari e all’assessora all’Urbanistica Laura Lieto



L’iniziativa si inserisce nel percorso di educazione alla cittadinanza al fine di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica del territorio.

Diverse le proposte degli studenti: ospitare corsi dell’università, attività di artigianato, servizi di welfare per i più’ bisognosi, doposcuola e palestra per i ragazzi del quartiere, una galleria per artisti emergenti e un giardino terapeutico per malati di Alzheimer.