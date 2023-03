L’Istituto Autonomo Comprensivo di Alife elegge due baby Sindaci, presentazione martedì 14.

Si terrà martedì 14 marzo, presso la presidenza del Plesso di Alife, in via Antonio Gramsci, la Conferenza Stampa durante la quale saranno ufficialmente proclamati i due baby Sindaci dell’Istituto. In corsa per le fasce tricolore dei Plessi di Alife e di Sant’Angelo d’Alife 5 piccoli candidati sindaci a capo di altrettante liste. Si sono svolte martedì 7 marzo, infatti, le Elezioni per formare il Consiglio Comunale dei Ragazzi all’Istituto Autonomo Comprensivo di Alife.

“Siamo molto orgogliosi di questo progetto che abbiamo già messo in campo l’anno scorso con la costituzione di una Consulta degli Studenti. I ragazzi quest’anno si sono messi in gioco portando avanti questa campagna elettorale con uno spirito di sana competizione. Un esempio positivo per noi adulti per come l’hanno vissuta”. Ha dichiarato la Dirigente Scolastica Angela Faraone.

Questi i risultati del Plesso di Alife: Farina Maria 48 voti; Sansone Michela 28 voti; Luciano Lombari 27 voti. Mentre questi sono i risultati del Plesso di Sant’Angelo di Alife: De Caprio Marta Betania 15 voti; Caporaso Enza 30 voti.

“Hanno interagito tra loro ascoltandosi”. Ha concluso la Faraone.