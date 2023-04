L’Istituto Autonomo Comprensivo di Alife festeggia la Giornata della Terra, il 22 aprile.

Tutto pronto, l’Istituto Autonomo Comprensivo di Alife festeggia la Terra con l’evento dal titolo “Ora della Terra”, sabato 22 a partire dalle ore 10:30 in località Madonna delle Grazie ad Alife.

La Giornata della Terra che si celebrerà nel giorno dedicato all’ambiente e alla salvaguardia del pianeta Terra. Le nazioni Unite celebrano questa ricorrenza ogni anno, un mese e un giorno dopo l’equinozio di primavera, perciò il 22 aprile.

Le eccellenze della nostra terra; Adolescenti e cibo; Impegno e passione portano frutto; Stagionalità e filiera corta; E se facessi l’agricoltore?

Questi i temi che saranno trattati con i ragazzi in quella che ha tutti i presupposti per essere una meravigliosa lezione all’aria aperta, a contatto con la natura, nel suggestivo luogo scelto per l’occasione.

Una tavola rotonda a cui parteciperanno: Angela Faraone, dirigente scolastica dell’Istituto Autonomo Comprensivo di Alife; Vincenzo Girfatti, presidente del Parco Regionale del Matese; Michele Caporaso, presidente della Comunità Montana zona Matese; Giuseppe Miselli, direttore Coldiretti Caserta; Gaetano Musto, responsabile Legambiente Piedimonte Matese; Franco Panella, presidente sezione Club Alpino Italiano di Piedimonte Matese; Netta Antonucci, responsabile Sci Club Fondo Matese; Michele Isabella, presidente associazione Cepa Allipharum; Antonietta Melillo, produttrice di cipolle di Alife, presidio Slow Food. A moderare Monica Pacelli, referente della commissione Transizione Ecologica.

“Abbiamo fermamente voluto che i nostri ragazzi parlassero di tematiche così importanti direttamente con le istituzioni, le associazioni e i produttori del territorio. In una giornata così importante è doveroso sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto per la Terra”. Ha precisato la dirigente Faraone.