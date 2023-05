Marcia della Pace lunedì 22 al Vomero.

Lunedi 22 maggio alle ore 10.00 prenderà il via la 28° Marcia della Pace organizzata dal Consiglio Junior della Municipalita 5 con l’Unicef e le Scuole del quartiere (36° C.D. “L. Vanvitelli”, 38° C.D. “G. Quarati”, 84° C.D. “E.A. Mario”, S.S.1°G. “A. Belvedere”, S.S.1°G. “D’Ovidio-Nicolardi”, I.C. “A. Maiuri”, I.C. “S. Minucci”, I.C. “C. Pavese”, I.C. “Sant’I. di Loyola”, S.S.1°G. “Viale delle Acacie”).

La Manifestazione nata dalla collaborazione fra la Municipalità 5 Arenella/Vomero, il Comitato Campania per l’UNICEF e il Consiglio Junior è a tutt’oggi il miglior esempio di partecipazione attiva e concreta dei ragazzi alla vita democratica del loro quartiere, come dimostrato anche dal tema approfondito quest’anno dal Consiglio Junior, e tutti gli alunni delle scuole rappresentate “La nostra scommessa: i DIRITTI in quattro “S”: Solidarietà, Sicurezza, Salute, Sostenibilità. La manifestazione che coinvolge attivamente 11 scuole (Primarie e Secondarie di primo grado), del territorio Vomero/Arenella con gli alunni che marceranno partendo dai Giardinetti di Via Ruoppolo fino ad arrivare in Piazza Vanvitelli, e da lì faranno ritorno alle proprie scuole, vedrà anche quest’anno ogni plesso individuabile con un colore della bandiera della pace.

I ragazzi muniti di cartelloni con slogan e altri con approfondimenti dei temi trattati, indosseranno magliette bianche sulle quali sarà disegnato un quadrifoglio con una “S” in ogni foglia e sul retro la scritta UNICEF.

Lungo il percorso, con una piccola delegazione di alunni accompagnati da un docente, le scuole rappresenteranno attraverso performances, cartellonistica ed esibizioni varie l’impegno culturale sviluppato sui diritti dell’infanzia. Quest’anno la marcia porterà avanti il momento conclusivo del progetto di Educazione al rispetto dei diritti dell’infanzia, “Verso una Scuola Amica delle bambine e dei bambini”, proposto dal Comitato Italiano UNICEF a tutte le scuole del territorio nazionale e inserito nei PtOF. Al fianco dei bambini sfileranno i rappresentati delle Istituzioni della Municipalità 5, del Comune e della Regione Campania, il Presidente Unicef Campania Emilia Narciso, il Presidente della Municipalità 5 Clementina Cozzolino, l’Assessore della Regione Campania alla Scuola Lucia Fortini, il Presidente del Consiglio Comunale Enza Amato, l’Assessore alla Scuola del Comune di Napoli Maura Striano e il Presidente della Commissione Scuola Margherita Siniscalchi. Saranno presenti inoltre le associazioni del territorio e la famiglia dell’attivista Mario Paciolla, grazie anche alla collaborazione della Polizia Locale, le forze dell’Ordine, i Falchi del Sud e l’Associazione Megaride.