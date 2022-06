McDonald’s e Scuolazoo insieme per gli studenti impegnati nell’esame di maturità.

McDonald’s Italia e ScuolaZoo uniscono le loro forze per accompagnare gli studenti nel momento più importante del percorso scolastico: gli esami di Maturità. Passano gli anni, cambiano le regole, ma quello degli esami di Stato resta uno step molto importante per gli studenti, la fine di una fase della vita e l’inizio di un’altra completamente nuova e tutta da scoprire. In un contesto di così forte connotazione emotiva, la Maturità diventa un’occasione imperdibile per i brand che vogliono entrare in contatto con la GenZ, ma è fondamentale essere autentici e credibili: per questo motivo McDonald’s ha scelto ScuolaZoo, il media brand punto di riferimento della Generazione Z, per comunicare agli studenti le promozioni della campagna Summerdays 2022 in un progetto in collaborazione con le due sigle di Omnicom Media Group: OMD, a cui il brand di food americano ha affidato il coordinamento strategico delle attività, e la Branded Content Unit Fuse.

Tra quiz di ripasso e short video pubblicati sui canali Instagram e TikTok di ScuolaZoo, gli oltre 4,2 milioni di follower della community studentesca più grande d’Italia hanno potuto imparare divertendosi, dal momento che l’ilarità è parte del DNA di ScuolaZoo e dei suoi format, e al tempo stesso sono stati informati sugli sconti attivi sui prodotti più amati di McDonald’s Italia. Dei branded content studiati ad hoc che, giorno dopo giorno, hanno accompagnato gli studenti nelle loro pause-studio.

“McDonald’s Italia e ScuolaZoo riescono a co-costruire un dialogo col target inserendosi naturalmente nel suo day by day, grazie alla costante awareness ed engagement”, racconta Giuseppina Petrina, Branded Content Coordinator di ScuolaZoo. “Utilizzando il tone of voice che ci contraddistingue, possiamo aiutare gli studenti a studiare nel modo più divertente e gustoso possibile, grazie a un partner d’eccezione come McDonald’s Italia”.