Nasce a Napoli il primo baby college: presentazione alla Scuola Scarlatti venerdì 27.

Venerdì 27 gennaio dalle ore 16 nella sala riunioni della Scuola Scarlatti (ufficio direzione in via E. Alvino 2) si terrà la presentazione del primo Baby &Infant College di Napoli, alla presenza della pedagogista Mariangela Marseglia, direttrice dell’istituto, e di Georgia Forte, direttrice del Centro Esami Cambrige Objective English.

Durante l’incontro saranno illustrate le caratteristiche del nuovo progetto educativo che partirà il prossimo anno scolastico, le cui iscrizioni chiuderanno il 28 febbraio. L’incontro, così come i percorsi educativi, sono divisi per fasce d’età quali: nido (per i nati tra gennaio e agosto 2022) e primavera (per i nati tra maggio e dicembre 2021) alle ore 16; primo e secondo anno di scuola alle ore 17; ultimo anno e primina alle ore 18.

L’evento fa seguito alla conferenza tenutasi al teatro Acacia alla presenza di teatro Acacia alla presenza di professionisti, esperti di pedagogia, psicologia e scuola che operano il monitoraggio di qualità della scuola tra cui Massimo Di Roberto, psicoterapeuta, pedagogista, docente universitario e counselor familiare; Fabrizio Manuel Sirignano, illustre professore ordinario di Pedagogia generale esociale presso Università degli Studi Suor Orsola Benincasa; Roberto Militerni, neuropsichiatra infantile; Paolo Battimiello, preside e autore di saggi pedagogici; Alessandra Borghese, logopedista; Marco Borghese, neuropiscomotricista, educatore e pedagogista.

Per partecipare è necessaria prenotazione: 328 981 8793 (WhatsApp), 0815568643, segreteria@scuolascarlatti.it.