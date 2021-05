Non chiudete il nostro liceo: 1500 firme on-line per non chiudere l’Istituto Margherita di Savoia, unico liceo serale della Campania.

“Non chiudete l’Istituto Margherita di Savoia, unico Liceo serale della Campania.” E’ questo il grido di allarme che arriva sulle pagine di Change.org – la piattaforma di petizioni on-line – e che in 2 giorni ha raccolto oltre 1.500 adesioni.

La petizione si rivolge al Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e chiede di scongiurare la chiusura, immotivata, della scuola che ad oggi è l’unico liceo della Regione Campania ad offrire corsi serali permettendo a studenti giovani e meno giovani di accedere al mondo del lavoro e intraprendere attività a carattere sociale e culturale.

Tantissime le dimostrazioni di solidarietà di studenti, ex-studenti e corpo docente che in calce alla petizione sottolineano l’importanza dell’Istituto Margherita di Savoia:

“Sto firmando perché questa meravigliosa scuola mi ha dato una grande opportunità con il serale e non può, non deve essere chiusa. Tutti hanno bisogno di altre opportunità, chiudere il serale è come tarpare le ali a chi ha perso una occasione nella sua adolescenza ma non per questo non può averne un’altra. La CULTURA non va soppressa” – Emanuele

“L’esperienza di insegnare al serale del Margherita di Savoia tanti tanti anni fa, nel mio primo incarico da precaria, mi è rimasta nel cuore ed è stata un grande arricchimento umano e professionale” – Linda

“Manteniamo il Liceo Serale del Margherita di Savoia contro la discriminazione nei confronti degli studenti lavoratori, che non avrebbero più l’opportunità di conseguire una Maturità Liceale” – Piera.

“Questa scuola serale mi ha permessa di diplomarmi e continuare gli studi, è fondamentale per giovani e adulti” – Flavia

“Perché sarebbe sbagliato chiudere l’unico percorso liceale per studenti lavoratori presente sul territorio!”- Maurizio

“Ho iniziato a studiare di nuovo a 26 anni,ero grande ma grazie a tutti i professori che ho conosciuto ho portato a termine questo mio sogno negato ai tempi per ragioni diverse. NON CHIUDETE QUESTA SCUOLA CHE PORTA GRANDI SODDISFAZIONI E SOPRATTUTTO AIUTO A TANTI GIOVANI.” – Mariarca

“Ha dato speranza a tanti giovani e meno giovani, molti ce l’hanno fatta. Perché vietare che si coltivi la speranza di migliorare nella vita?” – Maria Rosaria

Per maggiori informazioni

https://www.change.org/p/la-scuola-negata