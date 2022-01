Open Day all’Itis Alessandro Volta sabato 15 e sabato 22.

“Dal 1886…un prestigioso passato al servizio del tuo futuro” è il claim scelto dall’ITIS “Alessandro Volta” che si prepara ad accogliere, nel rispetto delle norme anti-Covid, studenti della secondaria di I grado e le loro famiglie nei due Open Days che si terranno sabato 15 e sabato 22 gennaio. Gli incontri di orientamento, in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023, avranno inizio alle 9:00 e fino alle 12:30.

Ad attendere i visitatori saranno il personale docente e una rappresentanza di allievi, che già frequentano l’istituto sito in Piazza Santa Maria della Fede, 16. Gli accompagnatori muniti di Green Pass potranno effettuare, insieme ai loro figli, una visita guidata e conoscere il patrimonio culturale del Volta, come l’archivio storico, la biblioteca e il museo. Inoltre, nei laboratori dei dipartimenti di informatica ed elettrotecnica, si assisterà a piccoli gruppi alla presentazione delle attività specifiche degli indirizzi di studio offerti. Coloro che sono privi della Certificazione Verde potranno, invece, fermarsi nello spazio coperto attiguo all’ingresso per una breve descrizione della realtà scolastica.

Non è mai mancata, negli anni, un’attenzione nei riguardi dei mutamenti storici, sociali e didattici. Oggi l’istituto svolge un ruolo attivo in rete con il territorio, lavora per progetti e non solo per discipline, forma figure professionali in crescita secondo competenze e non solo conoscenze, favorisce la ricerca-azione come strumento di analisi e riflessione per studenti e insegnanti.