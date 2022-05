Premio Campania Europa a due studenti del Liceo Severi di Castellammare.

Sono Rosanna Giorgio e Giuseppe Cioffi, i due studenti della classe 5C, del Liceo Scientifico Francesco Severi di Castellammare di Stabia vincitori della XVII edizione del Premio “Campania Europa”.

Il premio, a cura dell’Associazione ex Consiglieri Regionali della Campania, consiste in un concorso rivolto agli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie superiori del territorio campano e che prevede un soggiorno-studio a Bruxelles presso la sede del Parlamento Europeo.

Gli studenti partecipanti, quest’anno, hanno redatto un saggio su tematiche di grande attualità riguardanti la nascita e il destino dell’Europa, il suo ruolo all’interno di un quadro geopolitico in continua trasformazione, le sue contraddizioni, le nuove sfide da affrontare, da quella pandemica a quella ambientale e le differenti risposte messe in campo. Una sensibilità particolare quella dell’A.R.E.C., che con il suo presidente Carmine Iodice, ha voluto offrire ai giovani studenti vincitori un’esperienza formativa e culturale unica e irripetibile.

Grande soddisfazione per il risultato conseguito per la dirigente scolastica del Liceo Severi, Elena Cavaliere, instancabile animatrice di un dialogo aperto e costruttivo con il territorio e le istituzioni e delle docenti Donatella Filippi e Rosalia Di Maio che, in qualità di referenti del progetto, hanno accompagnato i due studenti a ritirare il prestigioso premio presso l’aula “Siani” del Consiglio Regionale della Campania.