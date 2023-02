Progetto Altagamma Adotta una Scuola, Isaia adotta l’Isabella d’Este Caracciolo.

Il progetto Altagamma “Adotta una Scuola”,nato nel 2021 in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,giunge alla seconda edizioneproseguendo nell’intento di creare un rapporto virtuoso tra scuole tecniche-professionali e il mondo industrialee di rispondere così alle più attuali esigenze delle aziende creative che oggi hanno bisogno di talenti manifatturieri, di “Talenti del Fare”.

Secondo Matteo Lunelli, Presidente di Altagamma: “Il saper fare è al cuore dell’eccellenza del Made in Italy, è un elemento distintivo delle nostre creazioni e affonda le sue radici nella storia e nelle tradizioni del nostro Paese. Per questo Fondazione Altagamma è impegnata da anni sul tema della formazione e della tutela delle filiere dell’alta industria culturale e creativa italiana e intendiamo proseguire in tal senso. Con il progettoAdotta una Scuola vogliamo valorizzare le conoscenze e le competenze artigianali e tecniche, indispensabili per la nostra industria, coniugando esigenze delle imprese e necessità formative degli istituti”

“Il progetto Adotta una Scuolacomporta un processo collaborativo codificato che tende a ridurre il divario tra domanda e offerta di questi profili integrando i programmi didattici per rispondere alle più attuali esigenze delle aziende”, ha dichiarato Stefania Lazzaroni, Direttrice Generale di Altagamma, “Lo studio Altagamma-Unioncamere[1]ha evidenziato una rilevante difficoltà a reperire talenti manifatturieri: si stima siano circa 346.000 le figure professionali che serviranno, ma solo 1 su 2 sarà identificata. Un paradosso in un Paese che vede il 23% di disoccupazione giovanile. Siamo orgogliosi che i marchi Altagamma abbiano voluto attivarsi e partecipare al progetto con generosità e spirito di collaborazione”.

I sei nuovi marchi che hanno aderito all’edizione 2022/2023 sono Davines, Ferrari Trento, Feudi di San Gregorio, Gucci, Pomellato e Zegna,che portano a 23 le Imprese socie complessivamente coinvolte nel progetto. Oltre 80 le classi sul territorio italiano attivate in due anni.

Le nuove Imprese Altagamma si affiancano alle 17 che hanno partecipato alla prima edizione e che proseguono l’impegno per l’anno scolastico 2022/2023: Aurora, Benetti, Bottega Veneta, Brioni, Bulgari, Fendi, Ferragamo, Giorgetti, Herno, Isaia, Loro Piana, Masseria San Domenico, Moncler, Poltrona Frau, Stellantiscon i brand Alfa Romeo e Maserati, Technogym, The Gritti Palace Venice.

Il prestigio e la notorietà dei brand coinvolti contribuisce alla visibilità e al successo dell’offerta formativa e migliora la percezione di questi percorsi professionali da parte di ragazze, ragazzi e famiglie.

Il fabbisogno di profili tecnici e professionali dell’alto di gamma italiano

Secondo lo studio Altagamma-Unioncamere pubblicato nel libroI Talenti del Fare 2,il fabbisogno di profili tecnici e professionali nei prossimi 5 anniè stimato in 346.000 rispetto ai 236.000 del 2019. Un segnale ambivalente, che indica una criticità̀ e al contempo la significativa crescita del mercato dell’alto di gamma mondiale, che ha registrato nel 2022 un incremento del 21%. Cresce dunque il fabbisogno di figure professionali manifatturiere,di cui però ad oggi solo il 50% riesce ad essere soddisfatto. Nel dettaglio saranno richiesti 108.000 profili nell’ Automotive, 94.000 nella Moda, 62.000 nell’Alimentare, 46.000 nel Design e Mobile e 36.000 nell’Ospitalità.

Brand Altagamma e Scuole aderenti al Progetto ADOTTA UNA SCUOLA 2022/2023

Aurora Istituto Superiore Amedeo Avogadro, Torino PIEMONTE Benetti Scuole Tecniche San Carlo, Torino PIEMONTE Bottega Veneta Istituto Bartolomeo Montagna, Vicenza VENETO Brioni ISS Vincenzo Moretti, Rosetto degli Abruzzi (TE) ABRUZZO Bulgari Istituto Tecnico Ascanio Sobrero, Casale Monferrato (AL) PIEMONTE Davines Accademia SantiniHair& Beauty, Empoli TOSCANA Fendi IPSIA Ostilio Ricci, Fermo MARCHE ISISTL Russell Newton Scandicci, Firenze TOSCANA Ferragamo IIS Benvenuto Cellini, Firenze TOSCANA Ferrari Trento Istituto di Formazione Professionale Alberghiero, Levico Terme (TN) TRENTINO Feudi di San Gregorio IIS Francesco De Sanctis, Avellino CAMPANIA Giorgetti CFP Giuseppe Terragni, Meda (MB) LOMBARDIA Gucci IIS Benvenuto Cellini, Firenze TOSCANA The Gritti Palace Istituto Professionale Andrea Barbarigo, Venezia VENETO Herno ACOF Istituti Olga Fiorini, Busto Arsizio (VA) LOMBARDIA Isaia Istituto Isabella d’Este Caracciolo, Napoli CAMPANIA Loro Piana IPIA Giuseppe Magni, Borgosesia (VC) PIEMONTE Masseria San Domenico IISS G. Salvemini, Fasano (BR) PUGLIA Moncler IIS Caterina da Siena, Milano LOMBARDIA Poltrona Frau IPSIA Renzo Frau, Sarnano (MC) MARCHE Pomellato Galdus, Milano LOMBARDIA Stellantis Istituto Salesiano Edoardo Agnelli, Torino PIEMONTE Technogym Istituto Superiore Pascal Comandini, Cesena (FC) EMILIA ROMAGNA Zegna IPSIA Bellini, Novara PIEMONTE

[1] Previsioni dei fabbisogni occupazionalie professionali in Italia, Unioncamere con ANPAL, Sistema informativo Excelsior. Pubblicato su I TALENTI DEL FARE 2, Altagamma, 2022