RoadYourFuture 2.0, tra le scuole vincitrici anche l’Itis Alessandro Volta.

Con l’indispensabile guida e supporto dei docenti delle materie “STEM”, gli allievi hanno progettato e realizzato con la stampante 3d un modello in scala di un tratto di galleria “green” intelligente e autoalimentata energeticamente. La galleria conta le automobili in ingresso e in uscita avvertendo se i conti non tornano dopo un certo intervallo di tempo (attenzione al possibile incidente); misura i parametri ambientali e avvisa in caso di pericolo per eccesso di CO (attenzione al possibile incendio); regola l’illuminazione interna in base a quella esterna e alla presenza o meno di auto; alimenta tutto ciò con un pannello fotovoltaico che fornisce energia a una batteria di accumulo.