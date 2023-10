Salute e cultura della prevenzione, incontro alla scuola D’Ovidio-Nicolardi

La Senatrice Vincenza Aloisio della Commissione Cultura e Istruzione del Senato, insieme a un rappresentante di Fondazione Umberto Veronesi, ha incontrato stamane gli insegnanti e gli studenti della Scuola Media Statale D’Ovidio-Nicolardi, via San Giacomo dei Capri, 43/Bis di Napoli per un appuntamento dedicato ai temi della salute e della cultura della prevenzione.

L’appuntamento, che si inserisce all’interno di un roadshow nazionale che coinvolge undici scuole sul territorio, vede impegnati i Senatori della Commissione Cultura e Istruzione e Fondazione Umberto Veronesi in un progetto che punta a un disegno di legge per rendere la salute materia scolastica, in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che promuove da tempo l’interconnessione tra salute e sistema educativo, incentivando le politiche sanitarie che puntano sul valore della prevenzione per la tutela del benessere dei cittadini e la tenuta di sistemi e organizzazioni, a fronte delle sfide del prossimo futuro.

L’incontro ha coinvolto i ragazzi in un workshop sul tema dell’inquinamento: attraverso attività ludiche, gli studenti hanno scoperto le fonti inquinanti più comuni dell’aria che respiriamo.

“L’iniziativa promossa dalla Fondazione Veronesi, di concerto con la settima Commissione permanente del Senato ‘Cultura e Istruzione’, è importantissima in quanto mette in connessione il nostro tessuto scolastico con le migliori pratiche in materia di prevenzione. Incentivare l’educazione sanitaria, già oggetto dell’offerta formativa didattica nell’ambito delle scienze, è fondamentale per preservare il diritto alla salute dei nostri giovani. Pertanto, le istituzioni – al netto di ogni steccato politico – hanno il dovere di lavorare congiuntamente per preservare l’articolo 32 della Costituzione che tutela la salute quale diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. Sarà impegno della Commissione valutare l’opportunità di implementare l’educazione sanitaria nelle scuole, nell’interesse di tutti gli studenti italiani e delle generazioni che verranno”.

La Senatrice Aloisio, accolta dalla Dirigente Scolastica Maria Parascandolo, è stata affiancata da un referente di Fondazione Umberto Veronesi, che dal 2003 promuove la ricerca scientifica di eccellenza e progetti di prevenzione, educazione alla salute e divulgazione della scienza.

Ad oggi hanno aderito al progetto dieci Senatori della Commissione Cultura e Istruzione, tra cui il Presidente Roberto Marti (Puglia), Giusy Versace (Lombardia), Luca Pirondini (Liguria), Paolo Marcheschi (Toscana), Antonio Guidi (Marche), Andrea Crisanti (Lazio), Vincenza Aloisio (Campania), Giulia Cosenza (Campania), Mario Occhiuto (Calabria), Carmela Bucalo (Sicilia).