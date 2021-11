Scuola, blitz Unione degli Studenti all’Ufficio scolastico regionale.

dall’unione degli studenti riceviamo e pubblichiamo

Oggi siamo stati sotto l’ufficio scolastico della Regione Campania, perché vogliamo l’inserimento dello sportello d’ascolto in tutte le scuole.

Ad aggravare la già critica situazione pre-pandemica – con dati spaventosi sulla depressione, sui disturbi psichiatrici, nonché sui suicidi nel mondo della scuola – è arrivata la totale distruzione della vita sociale degli studenti e delle studentesse, che con la didattica a distanza hanno perso i momenti d’aggregazione che le scuole offrivano, si sono visti rinchiusi in case che, laddove ci sono problemi familiari, diventano prigioni.

L’ultimo anno e mezzo ha esasperato problemi preesistenti, incrementando a dismisura l’inutile competitività che caratterizza il mondo degli studenti nella scuola contemporanea.

Oggi all’USR, IL 19 NOVEMBRE scenderemo in piazza, alle ore 9:30 a piazza Garibaldi per continuare a pretendere una reale garanzia sul benessere psicologico per tutte e tutti!