Scuola, da mercoledì 9 tornano in classe le seconde elementari.

In Campania sarà consentita a partire dal 9 dicembre l’attività didattica in presenza dalla scuola dei servizi educativi dell’infanzia fino alla seconda classe della Primaria. Lo stabilisce l’ordinanza numero 95 della Regione in uscita in serata.

Secondo le anticipazioni della Regione, per tutte le altre classi della scuola elementare e della secondaria di primo e secondo grado, cioé le scuole medie e le superiori, prosegue la didattica a distanza.

La decisione è stata presa a seguito della riunione dell’Unità di Crisi, e sulla base della relazione tecnica che ha tenuto conto anche dei risultati dello screening sulla popolazione scolastica che è proseguito anche la scorsa settimana. (ANSA).