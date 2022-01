Scuola dell’infanzia, aperte iscrizioni anno sccolastico 2022-23.

Per effettuare l’iscrizione on-line il genitore (o chi ne fa le veci) dovrà essere in possesso SPID (Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale Servizi)

Al termine della procedura di presentazione della domanda d’iscrizione che si chiude con “Invia Richiesta” verrà visualizzato il numero di protocollo con data e ora e potrà essere stampata la domanda. Contemporaneamente verrà inviata una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la domanda d’iscrizione.

Si precisa che la domanda sarà considerata acquisita solo se appare il messaggio di conferma con il numero e la data di protocollo.

1. Requisiti, termini e presentazione della domanda

1.1 TERMINI

Dal 27 gennaio al 28 febbraio 2022 è possibile presentare la domanda di iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2022/23 (vedi elenco scuole dell’infanzia comunali).

1.2 REQUISITI

Possono essere iscritti le bambine ed i bambini residenti nel Comune di Napoli che entro il 31 dicembre 2022 abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età (i nati nel 2017, 2018 e 2019).

Sono equiparati ai residenti le bambine ed i bambini apolidi, nomadi e stranieri che, anche se privi della residenza, dimorano nel territorio del Comune di Napoli.

Sono equiparati ai residenti i genitori appartenenti alle forze militari o di pubblica sicurezza che, per motivi di servizio documentato, hanno il domicilio nel Comune di Napoli. Inoltre, possono essere iscritti anche le bambine ed i bambini non residenti nel Comune di Napoli che, ai fini dell’inserimento in Graduatoria, saranno collocati dopo i residenti e gli equiparati. E’ possibile presentare domanda di iscrizione come anticipatari anche per le bambine ed i bambini che compiranno il terzo anno di età nel mese di Gennaio 2023 (nati nel mese di Gennaio 2020). L’ammissione alla frequenza anticipata è subordinata all’esaurimento di eventuali liste di attesa, alla disponibilità dei posti ed alla valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei docenti. 1.3 PRESENTAZIONE DOMANDA

Le nuove domande d’iscrizione dovranno essere presentate on-line accendendo al portale dei servizi educativi comunali tramite il sito del Comune di Napoli www.comune.napoli.it/iscrizioniscuole .

Per presentare la domanda d’iscrizione il genitore del minore o l’esercente la potestà genitoriale deve essere in possesso di SPID (Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale Servizi). Gli utenti in possesso di SPID, CIE e CNS che avessero difficoltà nella presentazione della domanda on-line potranno richiedere assistenza presso le segreterie delle scuole dell’infanzia comunali o presso gli uffici delle Municipalità previa prenotazione telefonica di un appuntamento portando con sé tutti i documenti utili per la compilazione della domanda (documenti d’identità e codici fiscali del genitore e bambino, attestazione vaccinazioni ed altra documentazione che si ritenga utile alla compilazione della domanda). Per i bambini già frequentanti il corrente anno scolastico dovrà essere presentata obbligatoriamente la richiesta di riconferma presso la scuola frequentata o anche online. Non si può presentare domanda d’iscrizione per lo stesso bambino in più Scuole dell’Infanzia comunali.



Qualora, a seguito di verifiche mediante incrocio dei dati, dovesse risultare la doppia iscrizione, le iscrizioni successive alla prima saranno considerate nulle. Coloro i quali effettuino l’iscrizione anche presso una scuola dell’infanzia statale (dichiarandolo sulla domanda d’iscrizione) , se ammessi, dovranno esercitare l’opzione tra la scuola comunale e la scuola statale, entro 10 giorni di calendario dalla pubblicazione della Graduatoria Definitiva. In assenza di opzione si procederà all’esclusione dalla Graduatoria della scuola comunale. La compilazione e la sottoscrizione del modulo d’iscrizione on-line, dovrà essere effettuata da chi esercita la responsabilità genitoriale e condivisa da entrambi i genitori ( artt. 316 e 337ter del Codice Civile) salvo i casi previsti dall’ art. 337 quater in materia di affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. Il richiedente, prima della presentazione della domanda d’iscrizione, dovrà prendere visione dell’informativa ( art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali pubblicata sul sito internet del Comune di Napoli, visualizzabile durante la procedura d’iscrizione on-line e affissa in ogni Scuola. Le dichiarazioni rese con l’autocertificazione saranno sottoposte a verifica dal Responsabile del procedimento. Coloro che avranno prodotto dichiarazioni mendaci saranno denunciati all’Autorità Giudiziaria competente e, contestualmente, le domande di iscrizione saranno escluse dalla graduatoria.

1.4 SCELTA DELL’ORARIO DI FREQUENZA

Gli orari di funzionamento delle scuole dell’infanzia comunali – fissati dal D.P.R. n. 89/2009 – sono di norma fissati in 40 ore settimanali, con orario di frequenza dalle h. 8.00 alle h. 16.00 con servizio di refezione scolastica (Tempo Pieno). Su richiesta delle famiglie e compatibilmente con i vincoli organizzativi dei plessi, l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali (Tempo Ridotto), con orario di frequenza dalle h. 8.00 alle h. 13.00, senza servizio di refezione scolastica.

L’Amministrazione si riserva di sperimentare, di concerto con le famiglie dei bambini, un modello di frequenza flessibile introducendo ulteriori fasce orarie (ad esempio: 8.00 – 14.00 oppure 09.00 – 15.00) che prevedano la partecipazione dei bambini al servizio di refezione scolastica. La scelta effettuata sarà vincolante per l’intero anno scolastico.



L’opzione per il tempo pieno deve essere perfezionata con l’iscrizione al servizio a domanda individuale di refezione scolastica che dovrà essere effettuata on-line accedendo all’indirizzo www.comune.napoli.it/refezione-scolastica secondo le modalità e i tempi comunicati sul sito. In carenza dell’iscrizione al servizio a domanda individuale di refezione scolastica, non sarà possibile avvalersi del tempo pieno ed il bambino potrà essere inserito in una sezione a tempo ridotto.

Sulla base del piano dell’offerta formativa, si provvederà all’inserimento delle bambine e dei bambini nelle sezioni secondo la scelta oraria espressa dalle famiglie e riservandosi l’istituzione di sezioni a tempo ridotto (08.00 -13.00). Qualora durante l’anno scolastico, per sopravvenute esigenze documentate, i genitori dei minori iscritti richiedano di variare l’orario di frequenza, la scuola si riserva di provvedere all’assegnazione ad altra sezione o ad una sezione a tempo ridotto già istituita o da istituire.

1.5 Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali

(D.L. n.73 del 7/06/2017 convertito con modificazioni dalla L.n.119 del 31/07/2017) All’atto dell’iscrizione è richiesta la dichiarazione dell’adempimento degli obblighi vaccinali o la dichiarazioni di esonero, omissione, differimento o prenotazione formale delle vaccinazioni obbligatorie in base al possesso di idonea documentazione rilasciata dall’ASL competente. La scuola invierà entro il 10 marzo 2022 gli elenchi dei minori iscritti seguendo la procedura del portale regionale delle vaccinazioni.

Nei dieci giorni successivi dall’acquisizione degli esiti dei controlli, le scuole inviteranno i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori non in regola con gli obblighi vaccinali, a depositare, entro il 10 luglio 2022, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.

La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione. comporta la decadenza dall’iscrizione.

2. Bambine e bambini con disabilità e disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Per le bambine ed i bambini con disabilità, anche frequentanti nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, i genitori dovranno produrre tempestivamente la certificazione rilasciata dall’ASL di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM n.185 del 23/02/2006.

Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola attiverà l’unità multidisciplinare, di cui all’ art. 4 del DPR 24 febbraio 1994, al fine di predisporre il profilo dinamico dell’alunno iscritto e predisporre il PEI (Piano Educativo Individualizzato) e provvederà a determinare l’organico di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi per il nuovo anno scolastico 2022/23. Per le bambine ed i bambini con disturbi specifici di apprendimento (DSA) sarà necessario acquisire la diagnosi, rilasciata ai sensi della L. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 24/07/2012 sul rilascio delle certificazioni. Per le bambine ed i bambini diversamente abili in età di scuola dell’obbligo (nati prima dell’anno 2017), l’eventuale permanenza presso le Scuole dell’Infanzia, dovrà essere stabilita dal Distretto Sanitario territorialmente competente.

3. Formazione delle Graduatorie e Ricorsi

In base alle dichiarazioni effettuate sul modulo d’iscrizione, verrà formata la Graduatoria inserendo prima le bambine ed i bambini che hanno compiuto o che compiranno i 3 anni di età entro il 31/12/2022 e successivamente le bambine ed i bambini che, anche se appartenenti a categorie con diritto di precedenza, compiranno il terzo anno di età nel mese di gennaio 2023. Avranno precedenza – secondo l’ordine di seguito riportato – le bambine ed i bambini appartenenti alle seguenti categorie:

1) frequentante la Scuola dell’Infanzia comunale per l’anno scolastico in corso con priorità per quelli frequentanti la stessa scuola;

2) riconosciuto diversamente abile (L.104/92) o affetto da disturbo Specifico dell’Apprendimento (L.170/2010)

3) che compie 5 anni entro il 30/04/2023 (nati prima del 30/04/2018)

4) frequentante l’Asilo Nido comunale o la Sezione Primavera comunale nel corrente anno scolastico 2021/22, che risulti in regola con la frequenza e con il versamento delle rette fino al mese di giugno dello stesso anno 2022.

Si precisa che le bambine o i bambini frequentanti una scuola dell’infanzia comunale che chiuda o riduca le sezioni, sono equiparati alle bambine ed ai bambini della prima categoria. In questa eventualità l’Amministrazione si riserva di stabilire i criteri per il loro collocamento all’interno delle altre scuole dell’infanzia comunali.

Per le bambine ed i bambini che non appartengono ad una delle precedenti categorie, la Graduatoria sarà formulata tenendo conto del maggior punteggio conseguito dalla somma dei punti attribuiti alle sottoelencate categorie:

a) Orfano di uno o entrambi i genitori – Punti 5



b) Con genitori divorziati o separati legalmente, celibe/nubile non coabitanti o bambino riconosciuto da un solo genitore – Punti 3 c) Genitore/i detenuto/i o appartenente a famiglia con disagio socio-ambientale, già seguita dai Servizi Sociali Territoriali e comprovata dai medesimi – Punti 3 d) In affidamento o adottato o in corso di adozione (con disposizione del Tribunale dei Minori) – Punti 2 e) Genitore sia diversamente abile o invalido (invalidità dal 74% o L.104/92 art. 3 c.3) – Punti 2 f) Fratello o sorella minori riconosciuti diversamente abili (L. 104/92 art. 3 c.3) – Punti 2 g) Con genitori entrambi lavoratori; se dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a sei mesi – Punti 1 h) Con entrambi i genitori non lavoratori che risultino: disoccupati ai sensi dell’ art. 19 D.Lgs. 150/2015; o studenti iscritti a corsi di istruzione superiore o universitaria; o giovani fino a 29 anni iscritti ad un corso di formazione autorizzato dalla Regione Campania e di durata superiore alle 600 ore o inseriti in percorsi di tirocinio; o percettori di “ammortizzatori sociali” erogati dall’INPS (es: Cassa Integrazione). –Punti 1 i) Appartenente a famiglia con tre o più figli minori a carico – Punti 1



l) Con fratello o sorella frequentante (anche il successivo anno scolastico 2022/23) la stessa scuola, un asilo, o una scuola nello stesso complesso scolastico – Punti 1 m) Residente nella stessa Municipalità della Scuola o con almeno un genitore che lavora nella stessa Municipalità della Scuola – Punti 1



n) In lista di attesa nella stessa Scuola nel corrente anno scolastico – Punti 1

Nella formazione della Graduatoria, a parità di categoria o punteggio, sarà data precedenza alle bambine ed ai bambini di età maggiore.

Si precisa che i requisiti dichiarati devono essere posseduti all’atto dell’iscrizione. L’omissione anche parziale dei dati richiesti, comporterà la non attribuzione del relativo punteggio o categoria. La Graduatoria Provvisoria firmata dal Responsabile del procedimento e vistata dal Dirigente del Servizio Gestione Attività Territoriali della rispettiva Municipalità sarà pubblicata il 12/04/2022 presso la Scuola e sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo: www.comune.napoli.it/scuola

Dal 13 al 22 aprile 2022 sarà possibile presentare domanda di ricorso indirizzata al Dirigente del Servizio Gestione Attività Territoriali della Municipalità competente via email all’indirizzo del rispettivo Servizio Municipale. Valutati i ricorsi, sarà pubblicata la Graduatoria Definitiva il 4/05/2022 presso la Scuola e sul sito internet del Comune di Napoli sempre all’indirizzo: www.comune.napoli.it/scuola. Le Graduatorie pubblicate sul sito del Comune di Napoli hanno valore di effettiva comunicazione.

N.B. Le graduatorie saranno pubblicate nel rispetto delle normative in materia di privacy e, quindi, evidenziando il numero di protocollo fornito al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

4. Autocertificazioni integrative

Ad integrazione delle domande di iscrizione possono essere richieste ulteriori informazioni mediante apposito modello di autocertificazione.

5. Ammissione e frequenza

L’ammissione alla frequenza è definita sulla base della programmazione dell’offerta per l’anno scolastico 2022/23 stabilita dall’Amministrazione Comune di Napoli, delle norme che regolano la composizione delle sezioni, della ricettività della Scuola e tenendo conto della presenza di bambine e bambini diversamente abili.

Le assenze prolungate oltre il 10° giorno, non preventivamente e/o validamente giustificate, comporteranno l’automatica decadenza dal diritto al posto. Verranno considerati decaduti anche le bambine ed i bambini che senza giustificato motivo non si presenteranno entro il 10° giorno dall’inizio dell’anno scolastico o, se ammessi successivamente, dal 10° giorno dall’ammissione alla frequenza.

6. Liste di attesa e sostituzioni

Le bambine ed i bambini che – in applicazione di quanto stabilito al precedente punto 5 – inizialmente risulteranno non ammessi alla frequenza nel plesso ove hanno effettuato l’iscrizione, saranno inseriti nella lista di attesa secondo l’ordine della Graduatoria Definitiva.

Le bambine ed i bambini inseriti nella lista di attesa saranno ammessi alla frequenza in sostituzione dei ritirati, trasferiti o decaduti. Qualora vi siano ancora posti disponibili da coprire e dovesse risultare esaurita la lista di attesa, ai fini degli inserimenti, sarà data priorità alle liste di attesa delle altre scuole del Circolo. Gli inserimenti dovranno essere effettuati entro il mese di Febbraio 2023. Hanno diritto di precedenza, rispetto alle bambine ed i bambini collocati nelle liste di attesa, le domande di iscrizione presentate successivamente alla scadenza dei termini relative a:

– le bambine ed i bambini diversamente abili;

– le bambine ed i bambini in situazione di grave disagio psico-fisico certificato dalla competente struttura specialistica dell’ASL;

– le bambine ed i bambini già scolarizzati provenienti da altre Municipalità o da altri Comuni a seguito di trasferimento di residenza avvenuto successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande d’iscrizione.

Per la copertura di posti ancora disponibili nelle sezioni attivate per l’anno scolastico 2021-22, si potrà procedere ad accogliere eventuali nuove iscrizioni, dando priorità alle richieste delle bambine ed dei bambini in lista di attesa delle altre scuole dell’infanzia comunali:

a) della Municipalità di appartenenza del plesso;

b) delle altre Municipalità;

Le indicazioni contenute in questa Circolare potranno subire eventuali adeguamenti o variazioni a causa del protrarsi del contesto dell’emergenza sanitaria Covid-19 anche per l’a.s.2022/23.

Dove Rivolgersi

presso la Scuola dell’Infanzia prescelta

presso i Servizi”Gestione Attività Territoriali” delle Municipalità

per informazioni di carattere generale contattare:

Servizio”Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni”

indirizzo: piazza Cavour, 42 – 80137 Napoli

Telefono: 081-7959410

e-mail: servizio.educativo@comune.napoli.it