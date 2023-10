Scuola e donne, motori di cambiamento, domenica 22 a Santa Maria Capua Vetere

Prenderà il via domenica 22 ottobre alle ore 10:00 presso l’anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere (CE), la quarta edizione del premio “Scuola & donne: motori di cambiamento”, riservato alle donne distintesi con il loro impegno alla crescita sociale e culturale del territorio campano e che si avvale del patrocinio del Comune di Santa Maria Capua Vetere.

Il prestigioso premio, un’opera donata dall’artista di fama internazionale Lello Esposito, quest’anno sarà conferito dal Sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, alla Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Caserta, Monica Matano.

L’evento fortemente voluto dall’avvocato Raffaele Iervolino, vedrà la presenza di Pino La Pasta, presidente del club supercar Italia che per l’occasione ha radunato da tutta la regione Campania, le supercars della Ferrari, Porsche, Lamborghini, tanto per citarne alcune, che per l’occasione potranno essere ammirate da tutti i partecipanti.

“Cambiare nell’immaginario collettivo maschile, l’idea della donna oggetto affiancata alle supercars è esattamente quello che vogliamo trasmettere”, ha spiegato Rosa Praticò, presidente dell’Associazione Officina delle Idee e ideatrice del premio.

Importante il supporto di Nunzio illuminato, patron della ” Baita del Re Resort”, da sempre a sostegno delle iniziative di alto profilo sociale, che ha coinvolto tantissime eccellenze campane presso l’Istituto Scolastico Iervolino “I Carissimi” di Santa Maria Capua Vetere, dove alle ore 12:30 sarà offerto il pranzo a tutti i presenti, avvalendosi della collaborazione degli studenti dell’istituto.

“Quest’anno abbiamo voluto accostare due fattori fondamentali per lo sviluppo sociale: le donne e la scuola. Riteniamo, infatti, che il connubio tra l’istituzione educativa e la figura femminile, sia il motore del cambiamento del territorio, anche di quello più disagiato”, ha dichiarato Illuminato.