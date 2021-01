Scuola, hotspot con volontari della Protezione Civile.

Volontari della Protezione civile regionale in campo per la ripresa delle lezioni in presenza delle scuole superiori: saranno dislocati negli ‘hotspot’, punti di maggiore concentrazione, quali fermate delle linee di trasporto e istituti scolastici negli orari di ingresso e di uscita degli studenti. E’ uno dei temi discussioni oggi dal tavolo di coordinamento per la mobilità in previsione della ripresa delle attività didattiche in presenza, al 50%, presso gli istituti scolastici superiori, prevista lunedì prossimo.

Al tavolo, presieduto dal prefetto, Marco Valentini, hanno preso parte i rappresentanti delle articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Istruzione, dei rappresentanti della Regione, della Città Metropolitana di Napoli, del Comune di Napoli e di alcuni altri Comuni dell’area Metropolitana di Napoli e delle principali aziende di trasporto pubblico.

Nel corso dell’incontro i rappresentanti della Protezione Civile regionale hanno ribadito la disponibilità a supportare i Comuni che hanno fatto richiesta di attività di vigilanza da parte dei volontari. Questi ultimi, con gli agenti della polizia locale e il personale delle aziende di trasporto pubblico, opereranno “per scongiurare la formazione di assembramenti nei pressi delle scuole, in particolare laddove si dovessero registrare concentrazioni di plessi e negli snodi critici del sistema del trasporto pubblico locale”. Per quanto concerne le Forze dell’ordine saranno pianificati “appositi moduli di controllo in sede di tavolo tecnico programmato nella giornata di domani presso la Questura”.

Il 2 febbraio si svolgerà in Prefettura una riunione di monitoraggio per valutare l’attuazione del documento operativo approvato il 23 dicembre scorso e integrato il 26 gennaio, “acquisendo informazioni dettagliate su eventuali criticità registratesi sulle quali intervenire tempestivamente”. (ANSA).