Scuola, i buoni libro del Comune, gratis per le elementari, contributo fino a 280€ per le scuole medie e superiori.

Invitiamo i genitori a recarsi presso una delle librerie accreditate (consulta elenco librerie accreditate in fondo alla pagina) per ritirare i libri di testo. L’esercente procederà all’identificazione del destinatario della fornitura gratuita attraverso il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell’alunno, il documento identificativo del genitore e l’eventuale documento del soggetto delegato al ritiro.

Gli esercenti accreditati sono tenuti ad accettare le richieste di fornitura avanzate dagli aventi diritto e provvederanno con la massima sollecitudine all’ordine ed alla consegna dei libri. Non è consentita la richiesta ai cittadini di anticipazioni, compensi o rimborsi spese ad alcun titolo pretesi.

Gli esercenti, in modo singolo o associato, potranno adottare soluzioni per rafforzare e semplificare le diverse fasi della procedura ed, in particolare, per agevolare i contatti con gli aventi diritto: prenotazioni on-line, invio di sms, ricorso a strumenti di comunicazione digitale.

Libri di testo previsti dalla dotazione libraria – D.M. n. 91 del 13/04/2022



Le cedole librarie consentono il ritiro gratuito dei libri di testo adottati dai Collegi dei Docenti della scuola. La dotazione libraria varia al variare dell’anno di frequenza. Ad esempio, il libro di religione sarà fornito esclusivamente agli alunni di prima e di quarta, mentre il libro di lingua straniera è previsto per ognuno degli anni di frequenza.

In sintesi, al variare della classe si ha diritto alla fornitura gratuita dei testi di seguito elencati:

– classe prima: Libro della prima classe; Religione – voi. I; Lingua straniera

– classe seconda: Sussidiario; Lingua straniera

– classe terza: Sussidiario; Lingua straniera

– classe quarta: Sussidiario dei linguaggi; Sussidiario delle discipline; Religione – voi. II; Lingua straniera

– classe quinta: Sussidiario dei linguaggi; Sussidiario delle discipline; Lingua straniera