Scuola, i Presidenti dei Consigli d’Istituto chiedono alle Prefetture di istituire Cabine di Regia per muoversi in sicurezza.

Il Governo con il DPCM del 3 dicembre 2020 ha stabilito di riaprire le scuole secondarie di II grado su tutto il territorio nazionale, dal prossimo 7 gennaio, e di istituire Cabine di Regia presso le Prefetture per definire e coordinare gli ingressi degli studenti con il TPL, in modo da consentire ai ragazzi di viaggiare in perfetta sicurezza.

Il Coordinamento, che conta oltre 1200 adesioni nazionali ed oltre 100 in Regione Campania, da tempo chiede la costituzione di dette Cabine di Regia, dapprima in Provincia di Salerno, e poi anche in tutta la Regione Campania e che, ad ognuna di esse, venga invitato a farne parte un suo Rappresentante.

Per tale motivo ha chiesto al Ministro dell’Interno di voler sollecitare le Prefetture Campane a

costituire dette Cabine di Regia e di voler invitare a farne parte il Coordinamento, affinché possa contribuire:

1) alla riapertura delle scuole secondarie di II grado in presenza;

2) all’organizzazione degli ingressi scaglionati delle scuole secondarie di II grado coordinandole con il trasporto pubblico locale, per effettuare percorsi in sicurezza;

3) al coordinamento efficace e tempestivo tra scuole ed ASL;

4) al monitoraggio sull’evoluzione di eventuali contagi da Covid-19 nelle scuole.

Il Coordinatore e Portavoce Regionale

Almerico Ippoliti