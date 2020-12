Scuola, il diritto negato dei bambini ricoverati, tutto fermo da settembre.

La commissione Scuola, presieduta da Chiara Guida, ha incontrato ieri le docenti Lucia Pisani e Luciana Liguori per discutere della sospensione, a causa della situazione sanitaria connessa al Covid-19, delle attività scolastiche in presenza riservate ai bambini ricoverati nei nosocomi cittadini. Un diritto negato, per la presidente Guida, per il quale la Commissione avvierà una serie di iniziative.

Ottanta docenti, diciotto istituti scolastici coinvolti, dieci strutture ospedaliere cittadine: questi i numeri della “Scuola in ospedale”, il percorso di istruzione riservato agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado costretti al ricovero in strutture sanitarie.

La sospensione delle attività in presenza connesse al dilagare della pandemia da Covid-19, hanno illustrato le docenti Lucia Pisani e Luciana Liguori, ha portato all’interruzione delle attività negli ospedali già nella prima ondata, e nonostante un grande lavoro svolto durante il periodo estivo per una ripartenza in sicurezza a settembre, al momento tali attività non sono ancora ripartite. Le ragioni, hanno spiegato le docenti, sono connesse alla mancata sottoscrizione del protocollo d’intesa tra i direttori sanitari dei nosocomi e i dirigenti scolastici (solo due strutture hanno finora siglato il protocollo, Monaldi e Policlinico Vanvitelli): uno stallo incomprensibile, che pregiudica in primo luogo il diritto allo studio dei piccoli degenti.

La presidente Guida ha denunciato la gravità della situazione, impegnando la commissione Scuola a sollecitare ogni intervento da parte del Sindaco e della Giunta, anche con un ordine del giorno da presentare al prossimo Consiglio comunale, per far sì che dopo le feste natalizie le attività della “Scuola in ospedale” possano partire regolarmente. Parallelamente, la commissione si farà promotrice di incontri con la rete dei pediatri impegnati nella task force regionale e con i deputati campani impegnati nella Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, per far sì che si possa giungere rapidamente a una soluzione, consentendo ai docenti di tornare in sicurezza in ospedale e agli alunni di veder rispettato il loro diritto allo studio.