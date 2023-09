Scuola, in Campania si torna tra i banchi mercoledì 13

La scuola riparte in Italia, con date diverse da regione a Regione. Nel Lazio si riparte da calendario regionale il 15 settembre con qualche eccezione tra i diversi istituti scolastici, tre giorni prima in Lombardia, mentre a Bolzano sono già tornati sui banchi di scuola.

Mentre a Bolzano già hanno aperto le scuole, oggi gli studenti torneranno sui banchi in Trentino, Valle d’Aosta e Piemonte. Martedì 12 settembre è, invece, la data scelta per la Lombardia.

Il 13 settembre sarà la volta di Campania, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Veneto, Basilicata, Abruzzo e Umbria. Giovedì 14 settembre sarà la volta del Molise, Liguria, Puglia, Calabria e Sardegna. Per ultimi gli studenti di Lazio, Emilia Romagna e Toscana che aspetteranno per rientrare a scuola fino al 15 settembre, fissata come data di apertura.