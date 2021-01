Scuola, lunedì 11 tornano in classe materne e prime 2 classi elementari, per gli altri si valuta dal 25. Iniziativa associazioni no dad.

Le scuole in Campania riapriranno lunedì 11 gennaio quando potranno tornare in classe gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria, esattamente com’era prima della chiusura per la pausa natalizia.

E’ il frutto della riunione dell’Unità di Crisi della Regione che ha valutato i dati epidemiologici in relazione alla possibilità di un ritorno in presenza; ci sarà un’ordinanza entro domani.

A partire dal 18 gennaio sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale, la possibilità del ritorno in presenza per l’intera scuola primaria e dal 25 gennaio, per la secondaria di primo e secondo grado (ANSA).

Le famiglie No Dad non ci stanno alla possibilità che le scuole a Napoli e in Campania non riaprano il 7 gennaio e organizzano una protesta ‘informatica’.

L’appello lanciato sui canali social dei vari gruppi No Dad invita le famiglie a un’azione di mailbombing da attuare oggi dalle ore 13 alle 14.

L’obiettivo è ‘invadere’ le caselle di posta elettronica della segreteria del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e dell’assessore all’Istruzione, Lucia Fortini, di mail in cui si chiede l’apertura delle scuole tutte, di ogni ordine e grado.

Il testo che sarà inviato da tutti i partecipanti dice: “La Campania non può più costituire un’anomalia: le scuole devono essere riaperte nel rispetto della Costituzione e delle normative nazionali”. (ANSA).