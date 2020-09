Scuola, si riapre il 28 per l’impossibilità di sanificare entro il 24 segnalata dall’Asl.

L’ordinanza con la quale è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per le giornate del 24 ,25 e 26 settembre – come si legge nella parte narrativa dell’ordinanza sindacale – trova origine dalla nota dell’ASL Napoli 1 Centro pervenuta all’Amministrazione comunale solo per conoscenza ed acquisita al P.G. n. 602792 del 16/09/2020 con cui ha rappresentato alla Prefettura di Napoli di non poter ultimare le operazioni di disinfezione nella sola giornata del 23 settembre.

Inoltre numerosi dirigenti scolastici hanno rappresentato che in assenza dei necessari interventi di igienizzazione post – elettorale non sussistono i presupposti igienico-sanitari per un avvio in sicurezza dell’anno e di conseguenza risulta impossibile rispettare il calendario scolastico regionale che prevede l’inizio delle lezioni per giovedì 24 settembre.

Sulla base di questa situazione il Sindaco, a tutela della comunità scolastica, ha ordinato la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio del Comune di Napoli, che hanno ospitato le operazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, per le ragioni sopra esposte per le giornate del 24, 25 e 26 settembre 2020, al fine di garantire la disinfezione dei locali scolastici e il ripristino degli spazi didattici per consentire l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico anche alla luce delle prescrizioni per il contenimento del rischio di contagio da COVID – 19.